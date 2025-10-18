Schlotternächte 2025 in WoW: Alle Updates und Belohnungen im Überblick

World of Warcraft lädt auch 2025 wieder zu den Schlotternächten ein. Das beliebte Weltereignis beginnt am 18. Oktober und endet am 1. November. In dieser Zeit erwartet dich gruseliger Spielspaß mit neuen Belohnungen, täglichen Herausforderungen und exklusiven Transmog-Sets. Passend dazu werfen wir in diesem Guide einen Blick auf die Neuerungen der Schlotternächte 2025, bevor du dich in den vollen Eventumfang stürzt.

Wann und wo finden die Schlotternächte 2025 statt?

Die Schlotternächte 2025 beginnen am 18. Oktober und enden am 1. November. Während des gesamten Zeitraums kannst du dich in zahlreichen Regionen von World of Warcraft auf Süßes oder Saures freuen und dir dafür Event-Währung sichern.

Azeroth

Nordend

Pandaria

Scherbenwelt

Draenor

Verheerte Inseln (Dalaran)

Dracheninseln

Khaz Algar

Zieh durch die Gasthäuser dieser Gebiete, fordere Belohnungen ein und sammle süßes Saures, um es gegen festliche Gegenstände einzutauschen.

Was ist neu beim kopflosen Reiter 2025?

Während der Schlotternächte 2025 erwartet dich erneut der gespenstische Kampf gegen den kopflosen Reiter. Über den Dungeonbrowser steht dir das Event während des gesamten Zeitraums für Charaktere der Stufen 10 bis 80 zur Verfügung. Als tägliche Belohnung erhältst du garantiert ein zufälliges Teil aus der Makabren Sammlung des Reiters – ohne Duplikate.

Neu im Jahr 2025 ist das Reittier Makabres Streitross des kopflosen Reiters, das im beutegefüllten Kürbis des Reiters gefunden werden kann. Dieses Himmelsreittier ergänzt die schaurige Beute und sorgt für ein weiteres begehrtes Sammlerstück während der Schlotternächte.

Welche neuen Belohnungen gibt es bei den Händlern?

Die Händler der Schlotternächte 2025 bieten neue Transmog‑Gegenstände zum Tausch gegen süßes Saures an. Zu den angebotenen Waffen zählen die Makabre Klinge des Reiters (Einhand), die Makabre Großklinge des Reiters (Zweihand) und das Makabres Bollwerk des Reiters.

Außerdem sind Teile des Transmog‑Sets Geflickter Erntegolem nun bei den Händlern erhältlich und können gegen die Event‑Währung erworben werden.

Wiederkehrende Gegenstände aus vergangenen Zeiten

Verblasster Schulterumhang des Streuners

Klauen des geflickten Ernters

Ensemble: Verblasste Kopfbedeckung des Streuners

Ensemble: Verblasste Kopfbedeckung des Streuners (mit Maske)

Pfosten des geflickten Erntegolems

