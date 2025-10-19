WoW Legion Remix: Alle teufelsgeweihten Klassen-Reittiere freischalten

In World of Warcraft: Legion Remix kannst du zwölf teufelsgeweihte Klassen-Reittiere freischalten – entweder indem du jede Klasse auf Stufe 80 bringst oder gezielt Bronze einsetzt. Beide Wege garantieren dir das Mount – ganz ohne Zufall.

Twinks leveln geht in Legion Remix schneller, da tägliche Aktivitäten steigende Erfahrungsboni bringen. Alternativ kannst du mit deinem Hauptcharakter Bronze farmen und die Mounts direkt beim Händler im Infinite Bazaar kaufen.

Reittiere freischalten durch Leveln

Erreiche mit jeder Klasse Stufe 80, um ein einzigartiges teufelsgeweihtes Klassen-Reittier zu erhalten. Jede Klasse bringt eine Timerunner-Erfolgsauszeichnung mit sich, die das Mount dauerhaft deinem Account hinzufügt.

Leveln geht schnell, denn tägliche Aktivitäten schalten Boni frei – bis zu +400 % Artefakt-Erfahrung.

Alle 12 Klassen und ihre Belohnungen

Reittiere kaufen mit Bronze

Möchtest du nicht jede Klasse leveln, kannst du die Reittiere alternativ für je 20.000 Bronze bei Großmeister Jakkus im Infinite Bazaar kaufen. Ideal für alle, die sich auf einen Hauptcharakter konzentrieren.

Teufelsgeweihte Varianten

Alle Reittiere erscheinen als teufelsgeweihte Version mit charakteristisch grüner Optik. Diese Varianten sind exklusiv während des Events verfügbar und unterscheiden sich klar vom Original.

Reittier vom Todesritter - Teufelsgeweihte Zügel des Giftbrutbezwingers

Reittier vom Todesritter - Teufelsgeweihte Zügel des Giftbrutbezwingers

Reittier vom Dämonenjäger - Schlächterzügel des teufelsgeweihten Kreischers

Reittier vom Druiden - Verachtungsflügelgötze des Teufelsdruiden

Reittier vom Jäger - Zügel des teufelsgeweihten Wolfsfalken

Reittier vom Magier - Teufelsgeweihte Scheibe des Erzmagiers

Reittier vom Mönch - Teufelsgeweihte Glocke des Großmeisters

Reittier vom Paladin - Zügel des teufelsgeweihten Streitrosses des Hochlords

Reittier vom Priester - Teufelsgeweihte Pfeife des Suchers

Reittier vom Schurken - Zügel des teufelsgeweihten Omens der Schattenklinge

Reittier vom Schamanen - Teufelsgeweihtes Totem des Sturmgewitters

Reittier vom Hexenmeister - Teufelsgeweihte Zügel des Schreckensrosses des Netherlords

Reittier vom Krieger - Eiserne Zügel des teufelsgeweihten Kriegswyrms

Quelle: Wowhead

