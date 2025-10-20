WoW Legion Remix: Chinesische Spieler schaffen Mythic+ Run auf Stufe 113

WoW Legion Remix sorgt aktuell für große Überraschung: In der beliebten Mythic+-Variante erreichen Spieler Schlüsselsteinstufen, die bisher undenkbar waren. Auf den chinesischen Servern wurde nun ein Run mit Stufe 113 dokumentiert – und das mit über 50 % verbleibender Zeit.

Diese extreme Leistung wurde im Dungeon Rabenwehr erzielt und stellt alle bisherigen Rekorde in den Schatten. Die Spielergruppe nutzte dafür eine Kombination aus unermüdlichem Grind und geschicktem Einsatz bekannter Mechaniken. Selbst die umstrittene Waffe mit Itemlevel 747 spielte dabei offenbar nur eine untergeordnete Rolle.

Chinesische Spieler dominieren die Mythic+-Ranglisten

In der aktuellen Phase von World of Warcraft: Legion Remix stammen die 49 höchsten Mythic+-Runs auf den Leaderboards ausschließlich von chinesischen Servern. Diese Gruppen haben sich mit enormem Aufwand an die Spitze gekämpft und setzen damit neue Maßstäbe im Spielmodus.

Der Unterschied zu anderen Regionen ist dabei deutlich: Die besten US- und EU-Spieler liegen über 40 Schlüsselstufen zurück. Erst auf Platz 50 taucht ein nicht-chinesisches Team auf – mit einem erfolgreichen +71 Run auf den Helmaulklippen.

Der beeindruckende +113 Rabenwehr Run im Detail

Der aktuell höchste bekannte Run im Legion Remix wurde mit einem +113 Schlüsselstein im Dungeon Rabenwehr absolviert. Dabei blieb der Gruppe mehr als die Hälfte der vorgesehenen Zeit übrig – ein klares Zeichen für die außergewöhnliche Effizienz des Teams.

Ein Spieler der Gruppe nutzte eine Waffe mit Itemlevel 747, die durch einen bekannten Bug ins Spiel gelangte. Dieses Ausrüstungsstück hatte jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf den Ausgang des Runs, was die Gesamtleistung der Gruppe weiter unterstreicht.

So wurde Artefakt-Level 999 erreicht

Die Spielergruppe investierte enorme Zeit, um den „unendlichen“ Artefakt-Trait auf Level 999 zu bringen. Dafür wurden rund 280 Durchläufe der Instanz Arkus absolviert – mit Schlüsselsteinen der Stufen 29 bis 35.

Besonders effizient war die Kombination bei Stufe 31, die sich als optimaler Bereich für schnelle Runs erwies. Die benötigten Schlüssel wurden von Zuschauern ihrer Livestreams zur Verfügung gestellt, was den systematischen Aufbau dieses Erfolgs zusätzlich unterstreicht.

Technische Hürden bremsen weitere Fortschritte

Nach dem erfolgreichen +113 Run verwandelte sich der nächste Schlüssel in einen +116 Helmaulklippen. Dieser Dungeon stellt aktuell ein Problem dar, da der Boss Helya verbuggt ist und das Abschließen des Runs auf diesem Niveau nahezu unmöglich macht.

Spieler Neo hält einen +120 Run für denkbar, sieht aber aktuell keine realistische Möglichkeit zur Umsetzung. Damit ist unklar, ob die Grenze des Möglichen im Legion Remix wirklich bei Stufe 113 liegt – oder nur durch technische Einschränkungen gebremst wird.

