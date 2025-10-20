Diese Items schalten in Legion Remix versteckte Bronze Truhen frei
In World of Warcraft: Legion Remix kannst du durch den gezielten Kauf bestimmter Items beim Händler Pythagorus versteckte Bronzevorrat freischalten. Diese besondere Funktion erlaubt es dir, überschüssige Boss-Währungen in wertvolle Bronze umzuwandeln und so zusätzliche Belohnungen zu erhalten.
Diese Items musst du kaufen
Beim Händler Pythagorus kannst du bestimmte Items erwerben, durch die sich versteckte Bronze Truhen freischalten lassen. Diese Gegenstände müssen im Legion Remix gekauft werden, selbst wenn du sie bereits auf den Live-Servern besitzt.
- Schiftung des ersten Satyrs
- Hammer der Wachsamkeit
- Sichel des Zerrütters (verfügbar in einer späteren Phase)
- Taeshalach (verfügbar in einer späteren Phase)
So funktioniert der Bronze Cache
Nachdem du eines dieser Gegenstände gekauft hast, wird es beim Händler durch eine Kleiner Bronzevorrat ersetzt. Dieses System ermöglicht dir, Boss-Währungen in Bronze umzuwandeln, ohne dass das Item dauerhaft im Inventar bleibt. Die Bronze Truhen erscheinen direkt an der Stelle des zuvor erworbenen Gegenstands im Shop von Pythagorus.
Darum lohnt sich das
Wenn du viele Boss-Gegenstände wie die Hörner des ersten Satyrs sammelst, kannst du sie über die freigeschalteten Truhen direkt in Bronze umwandeln. Dadurch erhältst du eine effiziente Möglichkeit, überschüssige Boss-Währungen sinnvoll zu nutzen und neue Belohnungen zu erhalten. Da die Raids im Legion Remix täglich zurückgesetzt werden, sammelst du schnell viele Items, die sich für diesen Umtausch eignen.
Übersicht – Diese Vorteile bringen dir die Bronze Truhen
- Umwandlung überschüssiger Boss-Items in Bronze
- Zugang zu neuen Belohnungen durch Bronze
- Effiziente Nutzung täglicher Raid-Resets im Legion Remix
Quelle: ReaperNevermore
Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: