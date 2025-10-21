Transmog-Sets in Midnight: Rüstungen für Blutelfen und Leerenelfen
Geschrieben von Telias am 21.10.2025 um 09:09
Midnight ist die kommende Erweiterung für World of Warcraft und rückt Quel'Thalas und die Elfen in den Mittelpunkt. Die neue Zone bietet nicht nur spannende Inhalte, sondern auch visuell angepasste Transmog-Sets.
Die folgenden Rüstungen orientieren sich stilistisch an Blutelfen und Leerenelfen. Spieler können sie in Quel'Thalas über Quests oder durch Außenweltaktivitäten erhalten.
Blutelfen Quest Armor
Stoff
Leder
Kette
Platte
Blutelfen Quest Waffen
1H-Äxte
Bägen
Dolche
1H Streitkolben
Nebenhand
Stangenwaffen
Schilde
Stäbe
1H Schwerter
2H Schwerter
Kriegsgleven
Leerenelfen Quest Ausrüstung
Stoff
Leder
Kette
Platte
Leerenelfen Quest Waffen
1H Äxte
Bögen
Dolche
1H Streitkolben
Nebenhand
Stangenwaffen
Schilde
Stäbe
1H Schwerter
2H Schwerter
Zauberstäbe
Kriegsgleven
Quelle: Wowhead
Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: