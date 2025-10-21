Transmog-Sets in Midnight: Rüstungen für Blutelfen und Leerenelfen

Midnight ist die kommende Erweiterung für World of Warcraft und rückt Quel'Thalas und die Elfen in den Mittelpunkt. Die neue Zone bietet nicht nur spannende Inhalte, sondern auch visuell angepasste Transmog-Sets.

Die folgenden Rüstungen orientieren sich stilistisch an Blutelfen und Leerenelfen. Spieler können sie in Quel'Thalas über Quests oder durch Außenweltaktivitäten erhalten.

Blutelfen Quest Armor

Stoff

Leder

Kette

Platte

Blutelfen Quest Waffen

1H-Äxte

Bägen

Dolche

1H Streitkolben

Nebenhand

Stangenwaffen

Schilde

Stäbe

1H Schwerter

2H Schwerter

Kriegsgleven

Leerenelfen Quest Ausrüstung

Stoff

Leder

Kette

Platte

Leerenelfen Quest Waffen

1H Äxte

Bögen

Dolche

1H Streitkolben

Nebenhand

Stangenwaffen

Schilde

Stäbe

1H Schwerter

2H Schwerter

Zauberstäbe

Kriegsgleven

Quelle: Wowhead

