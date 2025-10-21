Transmog-Sets in Midnight: Rüstungen für Blutelfen und Leerenelfen

Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivOktober 2025Transmog-Sets in Midnight: Rüstungen für Blutelfen und Leerenelfen

Geschrieben von Telias am 21.10.2025 um 09:09

Midnight ist die kommende Erweiterung für World of Warcraft und rückt Quel'Thalas und die Elfen in den Mittelpunkt. Die neue Zone bietet nicht nur spannende Inhalte, sondern auch visuell angepasste Transmog-Sets.

Die folgenden Rüstungen orientieren sich stilistisch an Blutelfen und Leerenelfen. Spieler können sie in Quel'Thalas über Quests oder durch Außenweltaktivitäten erhalten.

Blutelfen Quest Armor

Stoff

Blutelfen Stoff Quest Ausrüstung 1
Blutelfen Stoff Quest Ausrüstung 2
Blutelfen Stoff Quest Ausrüstung 3
Blutelfen Stoff Quest Ausrüstung 4
Blutelfen Stoff Quest Ausrüstung 5

Leder

Blutelfen Leder Quest Ausrüstung 1
Blutelfen Leder Quest Ausrüstung 2
Blutelfen Leder Quest Ausrüstung 3
Blutelfen Leder Quest Ausrüstung 4
Blutelfen Leder Quest Ausrüstung 5

Kette

Blutelfen Kette Quest Ausrüstung 1
Blutelfen Kette Quest Ausrüstung 2
Blutelfen Kette Quest Ausrüstung 3
Blutelfen Kette Quest Ausrüstung 4
Blutelfen Kette Quest Ausrüstung 5

Platte

Blutelfen Platte Quest Ausrüstung 1
Blutelfen Platte Quest Ausrüstung 2
Blutelfen Platte Quest Ausrüstung 3
Blutelfen Platte Quest Ausrüstung 4
Blutelfen Platte Quest Ausrüstung 5

Blutelfen Quest Waffen

1H-Äxte

Blutelfen Quest 1H Axt 1Blutelfen Quest 1H Axt 2
Blutelfen Quest 1H Axt 3Blutelfen Quest 1H Axt 4
Blutelfen Quest 1H Axt 5

Bägen

Blutelfen Quest Bogen 1Blutelfen Quest Bogen 2
Blutelfen Quest Bogen 3Blutelfen Quest Bogen 4
Blutelfen Quest Bogen 5

Dolche

Blutelfen Quest Dolch 1Blutelfen Quest Dolch 2
Blutelfen Quest Dolch 3Blutelfen Quest Dolch 4
Blutelfen Quest Dolch 5

1H Streitkolben

Blutelfen Quest 1H Streitkolben 1Blutelfen Quest 1H Streitkolben 2
Blutelfen Quest 1H Streitkolben 3Blutelfen Quest 1H Streitkolben 4
Blutelfen Quest 1H Streitkolben 5

Nebenhand

Blutelfen Quest Nebenhand 1Blutelfen Quest Nebenhand 2
Blutelfen Quest Nebenhand 3Blutelfen Quest Nebenhand 4
Blutelfen Quest Nebenhand 5

Stangenwaffen

Blutelfen Quest Stangenwaffe 1Blutelfen Quest Stangenwaffe 2
Blutelfen Quest Stangenwaffe 3Blutelfen Quest Stangenwaffe 4
Blutelfen Quest Stangenwaffe 5

Schilde

Blutelfen Quest Shield 1Blutelfen Quest Shield 2
Blutelfen Quest Shield 3Blutelfen Quest Shield 4
Blutelfen Quest Shield 5

Stäbe

Blutelfen Quest Staff 1Blutelfen Quest Staff 2
Blutelfen Quest Staff 3Blutelfen Quest Staff 4
Blutelfen Quest Staff 5

1H Schwerter

Blutelfen Quest 1H Schwert 1Blutelfen Quest 1H Schwert 2
Blutelfen Quest 1H Schwert 3Blutelfen Quest 1H Schwert 4
Blutelfen Quest 1H Schwert 5

2H Schwerter

Blutelfen Quest 2H Schwert 1Blutelfen Quest 2H Schwert 2
Blutelfen Quest 2H Schwert 3Blutelfen Quest 2H Schwert 4
Blutelfen Quest 2H Schwert 5

Kriegsgleven

Blutelfen Quest Kriegsgleve 1Blutelfen Quest Kriegsgleve 2
Blutelfen Quest Kriegsgleve 3Blutelfen Quest Kriegsgleve 4
Blutelfen Quest Kriegsgleve 5Blutelfen Quest Kriegsgleve 6
Blutelfen Quest Kriegsgleve 7

Leerenelfen Quest Ausrüstung

Stoff

Leerenelfen Stoff Quest Ausrüstung 1
Leerenelfen Stoff Quest Ausrüstung 2
Leerenelfen Stoff Quest Ausrüstung 3
Leerenelfen Stoff Quest Ausrüstung 4
Leerenelfen Stoff Quest Ausrüstung 5
Leerenelfen Stoff Quest Ausrüstung 6

Leder

Leerenelfen Leder Quest Ausrüstung 1
Leerenelfen Leder Quest Ausrüstung 2
Leerenelfen Leder Quest Ausrüstung 3
Leerenelfen Leder Quest Ausrüstung 4
Leerenelfen Leder Quest Ausrüstung 5
Leerenelfen Leder Quest Ausrüstung 6

Kette

Leerenelfen Kette Quest Ausrüstung 1
Leerenelfen Kette Quest Ausrüstung 2
Leerenelfen Kette Quest Ausrüstung 3
Leerenelfen Kette Quest Ausrüstung 4
Leerenelfen Kette Quest Ausrüstung 5
Leerenelfen Kette Quest Ausrüstung 6

Platte

Blutelfen Platte Quest Ausrüstung 1
Blutelfen Platte Quest Ausrüstung 2
Blutelfen Platte Quest Ausrüstung 3
Blutelfen Platte Quest Ausrüstung 4
Blutelfen Platte Quest Ausrüstung 5
Blutelfen Platte Quest Ausrüstung 6

Leerenelfen Quest Waffen

1H Äxte

Leerenelfen Quest 1H Axt 1Leerenelfen Quest 1H Axt 2
Leerenelfen Quest 1H Axt 3Leerenelfen Quest 1H Axt 4
Leerenelfen Quest 1H Axt 5Leerenelfen Quest 1H Axt 6

Bögen

Leerenelfen Quest Bogen 1Leerenelfen Quest Bogen 2
Leerenelfen Quest Bogen 3Leerenelfen Quest Bogen 4
Leerenelfen Quest Bogen 5Leerenelfen Quest Bogen 6

Dolche

Leerenelfen Quest Bogen 1Leerenelfen Quest Bogen 2
Leerenelfen Quest Bogen 3Leerenelfen Quest Bogen 4
Leerenelfen Quest Bogen 5Leerenelfen Quest Bogen 6

1H Streitkolben

Leerenelfen Quest 1H Streitkolben 1Leerenelfen Quest 1H Streitkolben 2
Leerenelfen Quest 1H Streitkolben 3Leerenelfen Quest 1H Streitkolben 4
Leerenelfen Quest 1H Streitkolben 5Leerenelfen Quest 1H Streitkolben 6
Leerenelfen Quest 1H Streitkolben 7Leerenelfen Quest 1H Streitkolben 8
Leerenelfen Quest 1H Streitkolben 9Leerenelfen Quest 1H Streitkolben 10
Leerenelfen Quest 1H Streitkolben 11Leerenelfen Quest 1H Streitkolben 12

Nebenhand

Leerenelfen Quest Nebenhand 1Leerenelfen Quest Nebenhand 2
Leerenelfen Quest Nebenhand 3Leerenelfen Quest Nebenhand 4
Leerenelfen Quest Nebenhand 5Leerenelfen Quest Nebenhand 6

Stangenwaffen

Leerenelfen Quest Stangenwaffe 1Leerenelfen Quest Stangenwaffe 2
Leerenelfen Quest Stangenwaffe 3Leerenelfen Quest Stangenwaffe 4
Leerenelfen Quest Stangenwaffe 5Leerenelfen Quest Stangenwaffe 6

Schilde

Leerenelfen Quest Shield 1Leerenelfen Quest Shield 2
Leerenelfen Quest Shield 3Leerenelfen Quest Shield 4
Leerenelfen Quest Shield 5Leerenelfen Quest Shield 6

Stäbe

Leerenelfen Quest Staff 1Leerenelfen Quest Staff 2
Leerenelfen Quest Staff 3Leerenelfen Quest Staff 4
Leerenelfen Quest Staff 5Leerenelfen Quest Staff 6

1H Schwerter

Leerenelfen Quest 1H Schwert 1Leerenelfen Quest 1H Schwert 2
Leerenelfen Quest 1H Schwert 3Leerenelfen Quest 1H Schwert 4
Leerenelfen Quest 1H Schwert 5Leerenelfen Quest 1H Schwert 6

2H Schwerter

Leerenelfen Quest 2H Schwert 1Leerenelfen Quest 2H Schwert 2
Leerenelfen Quest 2H Schwert 3Leerenelfen Quest 2H Schwert 4
Leerenelfen Quest 2H Schwert 5Leerenelfen Quest 2H Schwert 6

Zauberstäbe

Leerenelfen Quest Zauberstab 1Leerenelfen Quest Zauberstab 2
Leerenelfen Quest Zauberstab 3Leerenelfen Quest Zauberstab 4
Leerenelfen Quest Zauberstab 5Leerenelfen Quest Zauberstab 6

Kriegsgleven

Leerenelfen Quest Kriegsgleve 1Leerenelfen Quest Kriegsgleve 2
Leerenelfen Quest Kriegsgleve 3Leerenelfen Quest Kriegsgleve 4
Leerenelfen Quest Kriegsgleve 5Leerenelfen Quest Kriegsgleve 6

Quelle: Wowhead

