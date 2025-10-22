Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivOktober 2025WoW Legion Remix: Neue Buffs für Anachronistische Schlüsselsteine aktiv

WoW Legion Remix: Neue Buffs für Anachronistische Schlüsselsteine aktiv

Geschrieben von Telias am 22.10.2025 um 08:59

Mit einem neuen Update für den Legion Remix von World of Warcraft> erhalten Spieler rollenbasierte Boni, wenn sie einen Anachronistischen Schlüsselstein verwenden. Diese Änderungen sind bereits auf nordamerikanischen Realms aktiv. Weitere Diskussionen finden im offiziellen Blizzard-Forum statt.

World of Warcraft: Legion Remix

Die folgenden Änderungen für den Legion-Remix sind auf den nordamerikanischen Realms nun live und werden nach dem wöchentlichen Reset in anderen Regionen verfügbar sein:

  • Während du einen Anachronistischen Schlüsselstein nutzt, gewährt Eternus den Spielern je nach ihrer Rolle folgende Buffs:
    • Gabe des Eternus: Schlachter – Eternus gewährt Schaden-Verursachern 10 % mehr verursachten Schaden, 100 % mehr Gesundheit und 33 % weniger erlittenen Schaden.
    • Gabe des Eternus: Retter – Eternus gewährt Heilern 10 % mehr verursachten Schaden, 10 % mehr Heilung und Absorptionen, 100 % mehr Gesundheit und 33 % weniger erlittenen Schaden.
    • Gabe des Eternus: Beschützer – Eternus gewährt Tanks 10 % mehr Heilung, erhalten von anderen Spielern.

