WoW Legion Remix: Neue Buffs für Anachronistische Schlüsselsteine aktiv

Mit einem neuen Update für den Legion Remix von World of Warcraft> erhalten Spieler rollenbasierte Boni, wenn sie einen Anachronistischen Schlüsselstein verwenden. Diese Änderungen sind bereits auf nordamerikanischen Realms aktiv. Weitere Diskussionen finden im offiziellen Blizzard-Forum statt.

Die folgenden Änderungen für den Legion-Remix sind auf den nordamerikanischen Realms nun live und werden nach dem wöchentlichen Reset in anderen Regionen verfügbar sein: Während du einen Anachronistischen Schlüsselstein nutzt, gewährt Eternus den Spielern je nach ihrer Rolle folgende Buffs: Gabe des Eternus: Schlachter – Eternus gewährt Schaden-Verursachern 10 % mehr verursachten Schaden, 100 % mehr Gesundheit und 33 % weniger erlittenen Schaden. Gabe des Eternus: Retter – Eternus gewährt Heilern 10 % mehr verursachten Schaden, 10 % mehr Heilung und Absorptionen, 100 % mehr Gesundheit und 33 % weniger erlittenen Schaden. Gabe des Eternus: Beschützer – Eternus gewährt Tanks 10 % mehr Heilung, erhalten von anderen Spielern.

