WoW MDI 2025: Alle Termine, Teams und Preisgelder im Überblick

Mach dich bereit für ein packendes PvE-Spektakel in World of Warcraft: Das Mythic Dungeon International (MDI) kehrt zurück – mit neuer Struktur, herausfordernden Dungeons und den besten Teams der Welt. Die neue Saison ist der Höhepunkt von The War Within und bringt alles mit, was du von einem hochkarätigen Wettbewerb erwartest.

Innerhalb von drei Wochen kämpfen zwölf Teams um den Einzug in die Global Finals. Action, Strategie und höchste Präzision bestimmen jedes Wochenende – live übertragen auf Twitch und YouTube. Die besten Spieler der Welt treten gegeneinander an, um sich einen Anteil von 300.000 $ zu sichern.

Der Countdown läuft, und ihr macht euch besser bereit. Das Mythic Dungeon International ist da. Seid beim epischen Finale von The War Within ab dem 24. Oktober dabei! Nachdem ihr in mehreren Saisons bei schnellen Dungeonabschlüssen zugeschaut und Champions gefeiert habt, glaubt ihr vielleicht, dass ihr alles gesehen habt, was The War Within zu bieten hat. Aber weit gefehlt! Schaltet bei der Live-Übertragung von Saison 3 ein, um die Rückkehr unserer berühmtesten Champions und Herausforderer im Finale von The War Within zu erleben. Seid dabei, wenn sie sich den bisher bedrohlichsten Dungeons stellen, um Rekorde zu brechen und die Grenzen des Möglichen neu zu definieren! Auch wenn sie im Kampf gegen bekannte Feinde konkurrieren, wird der Wettkampf herausfordernder als jemals zuvor! Diese Saison entwickelt sich zu einem spektakulären Vorzeigeprojekt für Geschicklichkeit und Strategie. Unsere Herausforderer melden sich besser als je zuvor zurück. Durch Turboboosts und tertiäre Werte sind sie ausgestattet mit der besten Ausrüstung der Erweiterung und durch intensive eigene Erfahrungen verstehen sie sich meisterhaft auf Gegner und Mechaniken. Ihr solltet euch nicht eine Sekunde der Action entgehen lassen! Das Turnier dieser Saison führt die neue Ära des PvE-Spitzenprogramms fort und fordert die Wettkämpfer dazu heraus, in dem vorher als „The Great Push“ bekannten Format an ihre Grenzen zu gehen. Im Laufe der nächsten drei Wochen werden hoffnungsvolle Helden und entschlossene Dungeoniere in den MDI-Gruppen um Ruhm, Gold und einen Platz in den Global Finals wetteifern! Jedes Wochenende werden sechs Teams sich innerhalb der zugeteilten fünf Stunden pro Tag so weit wie möglich in den zugewiesenen Mythisch+-Schlüsselsteinen hocharbeiten. Die besten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für den ultimativen Showdown – die Global Finals. Im Laufe des letzten Wochenendes werden die qualifizierten Wettkämpfer um weltweiten Ruhm, den Meisterschaftstitel und ihren Anteil an den 300.000 $ Preisgeld konkurrieren! Details Austragungsort: Online-Übertragung - Twitch.tv/Warcraft und YouTube.com/Warcraft Deutsch : Twitch.tv/Kimuh

Online-Übertragung - Twitch.tv/Warcraft und YouTube.com/Warcraft Co-Streaming: Schaut bei euren Lieblingsteilnehmern vorbei, um zu sehen, ob sie das Turnier aus ihrem Blickwinkel teilen werden, oder versammelt eure Freunde für eine eigene Watch Party! Verwendet das Formular für Watch Partys zum MDI , um euch für einen Co-Stream anzumelden.

Schaut bei euren Lieblingsteilnehmern vorbei, um zu sehen, ob sie das Turnier aus ihrem Blickwinkel teilen werden, oder versammelt eure Freunde für eine eigene Watch Party! Verwendet das Formular für , um euch für einen Co-Stream anzumelden. Termine: Gruppe A - 24. bis 26. Oktober Gruppe B - 31. Oktober bis 2. November Gruppe C - 7. bis 9. November Global Finals - 21. bis 23. November

Beginn der Übertragung: 19.00 Uhr (MESZ)

19.00 Uhr (MESZ) Format: 6 Teams pro Gruppenwochenende Tägliche Verteilung der Dungeons nach 3/2/1-Schema Regel zur Vielfalt von Spezialisierungen

