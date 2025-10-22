Turboboost ist jetzt in World of Warcraft live

Turboboost ist jetzt in World of Warcraft aktiv und bringt neue Belohnungen für deine Kriegsmeute. Mit überarbeiteten Mechaniken und mehr Beuteoptionen lohnt sich der Einstieg ab sofort besonders.

Mehr Beute und neue Möglichkeiten für die Kriegsmeute

Die Beuterate für kriegsmeutengebundene Ausrüstung in Mythisch+-Dungeons und der Manaschmiede Omega wurde erhöht.

Auch Wappen sind häufiger verfügbar.

So funktionieren Jetons des Kartells

Mit bestimmten Quests kannst du bis zu neun verwirrende Jetons pro Charakter erhalten.

Mächtige Belohnungen bei So’kir und So’tho

So'kir und So'tho bieten in Dornogal besondere Gegenstände im Tausch gegen Jetons an.

Mythische Dungeon-Belohnungen erfordern abgeschlossene Mythisch+ Dungeons auf Stufe 12 mit Timer.

Mehr Fortschritt und Beute in den Tiefen

Der Fortschritt in der Reise des Tiefenforschers wurde verbessert.

Ab Stufe 9 besteht die Chance auf kriegsmeutengebundene Ausrüstung mit Champion-Rang.

Belohnung mit Manakristallen

Unbesudelte Manakristalle erhältst du beim Öffnen großzügiger Kästen in Tiefen ab Stufe 9.

Diese Kristalle lassen sich bei Zah'ran gegen Schmuckstücke eintauschen.

Berufe und Gegenstandsverbesserungen

Verstärkungsmatrizen verbessern Items um bis zu sechs Gegenstandsstufen.

Sie können für Funke-des-Glücks-Gegenstände genutzt werden.

