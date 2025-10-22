WoW Legion Remix: Suramar Questreihe und weitere neue Quellen für Ewiges Wissen

Phase 2 von World of Warcrafts Legion Remix bringt neue Möglichkeiten, um Ewiges Wissen zu sammeln. Mit vier zusätzlichen Quellen kannst du jetzt insgesamt 32 Einheiten Ewiges Wissen erreichen – ein großer Schritt in Richtung des Maximalwerts von 36.

Überblick: Was ist Ewiges Wissen in Legion Remix?

Ewiges Wissen ist ein zentrales Fortschrittssystem im Legion Remix Event von WoW. Es ermöglicht dir, verschiedene Boni freizuschalten und deinen Charakter gezielt zu stärken. In Phase 1 konntest du bis zu 28 Einheiten sammeln. Mit dem Start von Phase 2 steigt die erreichbare Menge nun auf insgesamt 32 Einheiten.

Neue Quellen für Ewiges Wissen in Phase 2

In Phase 2 kommen vier neue Inhalte hinzu, durch die du zusätzliche Einheiten Ewiges Wissen erhalten kannst:

Diese Inhalte erweitern den Fortschritt spürbar und bringen dich näher an das aktuelle Maximum von 36 Einheiten heran. Eine Übersicht der kompletten Suramar-Questreihe findest du in unserem Guide zu Suramar.

Technische Einschränkungen – Problem bei Weltbossen

In der nordamerikanischen Region konnten einige Spieler die Weltbosse der Verheerten Inseln bisher nicht abschließen. Grund dafür ist ein technischer Fehler in der Bossrotation, der den Abschluss dieser Inhalte verhindert hat.

