WoW: Die beste Ausrüstung für Verwirrender Jeton des Kartells in Season 3

In World of Warcraft: The War Within Season 3 spielen die Verwirrenden Jetons des Kartells eine zentrale Rolle, wenn es um gezielte Aufrüstungen geht. Die Chips sind stark limitiert, wodurch du besonders überlegt vorgehen musst. Mit der richtigen Wahl sicherst du dir wertvolle Ausrüstung, die deinen Charakter spürbar stärker macht.

So bekommst du Verwirrender Jeton des Kartells

In Season 3 von World of Warcraft: The War Within kannst du dir Verwirrende Jetons des Kartells über bestimmte Quests verdienen. Die erste Möglichkeit ist die einmalige Quest Turbo-Boost: Trade Must Flow, die dir direkt drei Chips gewährt.

Zusätzlich steht dir wöchentlich die Quest Turbo-Boost: Unbegrenztes Wachstum zur Verfügung. Sie bringt dir jeweils einen weiteren Chip ein und kann bis zu sechs Mal abgeschlossen werden. Damit kommst du auf insgesamt neun Chips im Verlauf der Saison.

Wenn du später einsteigst, hilft dir ein Catch-up-System dabei, aufzuholen: Du kannst die wöchentliche Quest mehrfach nachholen, bis du den aktuellen Maximalstand erreicht hast.

Wo du die Chips einlösen kannst

Deine Verwirrenden Jetons des Kartells kannst du in Dornogal bei den Händlern Fixer So'kir und Fixer So'tho einlösen. Beide NPCs findest du in unmittelbarer Nähe der großen Schatzkammer.

Die exakten Koordinaten lauten /way 52.3, 45.9. Achte darauf, dass du genügend Chips gesammelt hast, bevor du dich auf den Weg zu den Händlern machst.

Wichtige Voraussetzungen für Käufe

Damit du bestimmte Items mit einem Verwirrenden Jeton des Kartells kaufen kannst, musst du bestimmte Bedingungen erfüllen. Raid-Gegenstände aus dem Mythisch-Modus bekommst du nur, wenn du den entsprechenden Boss mindestens einmal auf dieser Schwierigkeitsstufe besiegt hast.

Für Dungeon-Gegenstände im Mythic+-Track musst du alle Dungeons der aktuellen Season auf Stufe +12 im Zeitlimit abgeschlossen haben. Nur dann werden diese Gegenstände beim Händler für dich freigeschaltet.

Darum solltest du deine Chips gezielt einsetzen

Die Verwirrenden Jetons des Kartells sind stark limitiert und dadurch besonders wertvoll. In Season 3 bekommst du insgesamt nur neun Chips – deshalb zählt jede Entscheidung, die du damit triffst.

Einige Ausrüstungsstücke sind deutlich schwerer zu bekommen als andere. Genau deshalb lohnt es sich, gezielt in Items mit hohem Nutzen zu investieren, statt wahllos aus dem Angebot zu wählen.

Beste Verwirrender Jeton des Kartells-Käufe für alle Klassen

Welche Items du mit einem Verwirrenden Jeton des Kartells kaufen solltest, hängt stark von deiner Spezialisierung ab. Einige Gegenstände bieten besonders viel Leistung für schwierige Inhalte oder sind aufgrund ihrer Seltenheit schwer zu bekommen.

Die folgenden Empfehlungen stammen von Wowhead und fokussieren sich auf die stärksten Optionen je Spezialisierung. So kannst du das Beste aus deinen begrenzten Chips herausholen.

