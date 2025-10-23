WoW Midnight: Weniger Stress für Heiler durch neue Spielmechaniken

In der kommenden World of Warcraft-Erweiterung Midnight überarbeitet Blizzard das Gameplay für Heiler grundlegend. Ziel ist es, die Spielweise dieser Rolle zu vereinfachen und gleichzeitig das Kampferlebnis dynamischer zu gestalten. Die Entwickler reagieren damit auf zahlreiches Feedback aus der Community und testen neue Mechaniken rund um abnehmende Wirkungen, Unterbrechungen und das Verhalten von Gegnern.

Hallo Abenteurer!

Während wir weiterhin viele Änderungen daran durchgehen, wie das Spiel in der Erweiterung Midnight gespielt wird, haben wir viele Rückmeldungen zur Verbesserung der Spielweise für Heiler erhalten. Um dieses Gespräch in der Alpha weiterzuführen, haben wir einige Änderungen bei abnehmenden Wirkungen (diminishing returns), Unterbrechungen (Interrupts) und dem Verhalten von Kreaturen entworfen, die wir mit euch testen möchten.

Abnehmende Wirkungen

Als kurze Auffrischung: Abnehmende Wirkungen sorgen dafür, dass Zaubereffekte wie Furcht („Fear“) oder Verwurzelung („Root“), wenn sie gegen feindliche Spieler oder speziell markierte Kreaturen eingesetzt werden, nach jedem weiteren Einsatz weniger effektiv sind. In The War Within wird der erste Furcht‐Zauber auf dich 100 % der erwarteten Dauer haben, der zweite 50 % der erwarteten Dauer, der dritte 25 % der erwarteten Dauer, und danach wirst du immun.

In Midnight werden die abnehmenden Wirkungen für diese Zauber nun von 100 % Dauer auf 50 % Dauer gehen, und dann auf Immunität. Außerdem haben wir die Zeit, nach der sich abnehmende Wirkungen zurücksetzen, von 18 Sekunden auf 16 Sekunden reduziert.

Zusätzlich im PvE‐Kampf in Midnight werden Betäubungseffekte („Stun“) nie mehr vollständig Immunität gegen Kreaturen hervorrufen, die gegenüber Betäubungen anfällig sind. Anstatt dass die Dauer von 100 % über 50 % bis zur vollständigen Immunität wechselt, wird die Betäubung eine immer niedrigere Dauer haben, bis sie nur noch eine Bruchteil‐Sekunde dauert. Im PvE‐Kampf sollte eine Betäubung immer einen winzigen Betäubungseffekt beim Gegner verursachen, der möglicherweise einen Zauber oder seine Bewegung unterbricht.

Unterbrechungen

Zu Beginn der Midnight‐Alpha haben wir eine Änderung an allen Unterbrechungsfähigkeiten der Spieler vorgenommen und deren Unterbrechungsdauer jeweils um 2 Sekunden erhöht. Diese Änderung sollte Unterbrechungseffekte effektiver machen, wenn man versucht, einen gegnerischen Zauberwirker auszuschalten oder ihn dazu zu bringen, näher in den Nahkampf zu kommen.

Heilen kann eine stressige Rolle sein, wenn du mehrere Dinge gleichzeitig managen musst: deine eigenen Heilfähigkeiten, die Gesundheit deines Teams, und die Aktionen des Gegners. Wir fühlen, dass es zu viel verlangt war, vom Heiler zu verlangen, die Zauberleisten von Dingen zu überwachen, die er nicht anvisiert hat, während er seine Unterbrechungen korrekt einsetzt.

In der Midnight‐Alpha dieser Woche haben wir den Zugang zu Unterbrechungen bei allen Heiler‐Spezialisierungen entfernt, außer beim Wiederherstellungs‐Schamanen (Restoration Shaman). Diese Talente werden durch andere Talentknoten für Heiler‐Spezialisierungen in einem zukünftigen Midnight‐Alpha‐Build ersetzt. Wir erkennen an, dass das unter bestimmten Umständen ein erheblicher Verlust an Nutzbarkeit ist, und wollen sicherstellen, dass Inhalte, die einem Heiler zur Verfügung stehen, weiterhin machbar sind — insbesondere in Betracht von Solo‐Erfahrungen wie den Spezial‑Delve‑Bossbegegnungen oder anderen Solo‑Herausforderungen.

Der Wiederherstellungs‐Schamane behält jedoch den Zugang zu „Wind Shear“. Für Wiederherstellung speziell wird die Abklingzeit von Wind Shear auf 30 Sekunden erhöht. Wir mögen es, dass Heiler unterschiedliche Fähigkeiten haben, und finden, dass Wind Shear ein wichtiger Teil des Werkzeugkastens eines Wiederherstellungs‑Schamanen ist.

Gegnerverhalten

Mit der Entfernung der Unterbrechungsfähigkeit bei Heilern unternehmen wir einen Versuch, das Verhalten von Gegnern zu ändern, die Zauber wie „Shoot“ oder „Frostbolt“ einsetzen. Wir möchten, dass Gegner mit diesen Zaubern ihre Zielwahl gleichmässiger auf unterschiedliche Spieler eurer Gruppe verteilen, was Fälle reduzieren sollte, in denen ein einzelner Spieler einen grossen Schadensspike bekommt, während andere keinen Schaden erhalten.

Und nochmals: wir haben mehr für Klassen im Midnight‐Test kommen. Wir werden weiterhin all dies in unseren Entwicklungsnotizen mit jedem neuen Build darlegen, und wir werden weiterhin euer Feedback lesen, während wir im Klassen‐Design iterieren. Insbesondere freuen wir uns darauf, diese Änderungen basierend auf dem Spieletesten von Inhalten wie Endgame‑Dungeons und Delves zu evaluieren, wenn sie in die Testumgebung kommen.

Danke, dass du deine Gedanken geteilt hast und mit uns testest!