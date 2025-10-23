Kommt die Solo-Rangliste in WoW Midnight? Nullaeus-Erfolg entdeckt

Blizzard erweitert World of Warcraft: Midnight um einen neuen Solo-Erfolg, das engagierte Einzelspieler belohnt. Wer den Tiefen-Gegner Nullaeus alleine bezwingt, kann sich einen Platz unter den ersten 1000 Solo-Spielern pro Region sichern – eine Art Rangliste, die durch das neue Achievement abgebildet wird.

Die ersten 1000 Spieler pro Region, die Nullaeus vor dem Start der nächsten Season ohne Gruppenmitglieder besiegen, erhalten den Titel Fabled Vanquisher of Nullaeus. Dieser neue Ansatz sorgt für faire Wettbewerbsbedingungen unabhängig von der Region.

Exklusive Solo-Herausforderung in den Tiefen

In WoW: Midnight wartet mit Nullaeus ein neuer Tiefen-Nemesis-Gegner, der ausschließlich im Alleingang bezwungen werden muss. Dafür ist eine bestimmte Tier-Stufe erforderlich, die im Spielverlauf erreichbar ist. Die Herausforderung ist zeitlich limitiert – nur Siege vor der nächsten Tiefen-Season zählen.

Solo-Erfolg mit Hall-of-Fame-Charakter

Der neue Erfolg erinnert an klassische Hall-of-Fame-Erfolge, ist jedoch regional begrenzt. Das bedeutet: Alle Spieler weltweit haben gleiche Chancen, sich den begehrten Titel zu sichern – unabhängig vom Server-Standort.

Weitere Erfolge für Solo- und Gruppenspieler

Let Me Solo Him: Nullaeus – Besiege Nullaeus solo vor der nächsten Season.

Lighting the Dark – Besiege Nullaeus auf der erforderlichen Tier-Stufe vor der neuen Season.

My Shady Nemesis – Allgemeiner Sieg gegen Nullaeus vor der neuen Season.

Hintergrund: Warum Blizzard Solo-Spieler belohnt

Nach dem positiven Feedback zur Figur Kyveza hat Blizzard weitere Anreize für Solo-Spieler geschaffen. Die Entwickler beobachteten mit Interesse die Fortschritte der Community während der Pre-Season 3 und setzen nun verstärkt auf frühzeitige Solo-Herausforderungen im Spielverlauf.

Quelle: Wowhead

