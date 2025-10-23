Schlächteranhöhe in WoW Midnight: Großes PvP-Schlachtfeld im Leerensturm vorgestellt

Im neuesten Update von World of Warcraft erwartet dich mit dem Schlachtfeld Schlächteranhöhe eine offene Welt-PvP-Zone voller Konflikte, Belohnungen und Fraktionskämpfe. Die Domanaar Vidious und Ziadan haben die Region im Leerensturm erobert, um dort eine kampferprobte Armee zu formen – unterstützt von der Horde und Allianz. Das Schlachtfeld ist Teil des Addons Midnight und bietet vielfältige Aktivitäten sowohl mit als auch ohne Kriegsmodus.

Die beiden Domanaar – Vidious und Ziadan – werden von Gewalt und Konflikt angetrieben und haben den Norden des Leerensturms, auch bekannt als Schlachtfeld Schlächteranhöhe, für sich beansprucht. Kürzlich haben sie erkannt, dass Zusammenarbeit ihnen mehr Nutzen bringt als Krieg. Vidious und Ziadan nutzen die Schlächteranhöhe, um Gefechtsübungen durchzuführen, schwache Kämpfer auszusortieren und eine kampferprobte Armee für den Krieg zu formen.

Einige Mitglieder der Horde und Allianz haben diesen Stillstand als Gelegenheit erkannt, die sie ausnutzen können. Fasziniert vom Fraktionskrieg identifizierten die Domanaar die blutrünstigsten Mitglieder jeder Fraktion und hetzten sie gegeneinander. Die zunehmenden Spannungen führten dazu, dass Horde und Allianz ihre Unterstützung den Domanaar zusagten, während die Leerenkräfte keine Zeit verloren, die vereinbarten Grenzen am Pfad der Jagd zu überschreiten.

Gameplay

Die Schlächteranhöhe wurde auf den Erfolgen und Erkenntnissen aus Dragonflight und The War Within aufgebaut und ist als Welt-PvP-Zone in der offenen Welt gedacht, die Spieler dazu bringen soll, sich im Kriegsmodus zu verlieren.

Hier wirst du auf wöchentliche Quests, lokale Geschichten und PvP-Weltquests stoßen – alle sind auch ohne Kriegsmodus verfügbar. Es wird zudem exklusive Kriegsmodus-Events geben, die den Kampf anheizen und zusätzliche Belohnungen bieten:

Domanaar-Eskorte – Ein individuelles Eskort-Event für deine Fraktion. Greife den gegnerischen Domanaar an, um ihn zu verlangsamen. Die Fraktion, die ihr Eskort-Event zuerst abschließt, gewinnt.

Leeren-Energie-Erfassungs-Event – Sammle Leerenenergie aus Fässern am Pfad der Jagd und bring sie zum Abgabeort deiner Fraktion. Die Fraktion mit der meisten gesammelten Energie am Ende des Events gewinnt.

Ätherische Kontrollzonen: In der Nähe der Shenzar-Raffinerie sammelst du Punkte, indem du die drei Kontrollpunkte beherrschst. Das Team mit den meisten Punkten nach Ablauf des Timers gewinnt.

Ätherische Störung: Die Schattenwächter-Zonen der Ätherischen in der Schlächteranhöhe sind mit Werkzeugen ausgestattet, die du nutzen kannst. Mit diesen Werkzeugen kannst du die Umgebung nach Energie absuchen und sie bei Balaar in der Shenzar-Raffinerie gegen besondere Kräfte eintauschen. Vorsicht: Wenn die ätherische Energie gestört wird, beeinflusst dich starke Magie – insbesondere, wenn du ein Werkzeug trägst!

Leeren-Plünderungs-Event: Während dieses Events gewähren das Töten von Spielern zusätzliche leerverseuchte Überreste (Ziel einer Wochenquest) sowie Ehre.

Kontrolle der Leerenposten: Im Süden, Westen und Osten des Schlachtfelds befinden sich Leerenposten, die von beiden Fraktionen eingenommen werden können. Wer alle drei kontrolliert, erhält einen Zonen-Buff mit zusätzlichen Belohnungen für die eigene Fraktion.

Spieler zusammenbringen

Spieler wünschen sich seit Langem einen „PvP-Knotenpunkt / Treffpunkt“. Im Südwesten der Schlächteranhöhe findest du jetzt den neutralen PvP-Knotenpunkt. Dort erwarten dich PvP-Händler, Portale nach Silbermond und in verschiedene Teile des Schlachtfelds sowie ein Duellplatz, um dich vor dem Kampf aufzuwärmen.

Die Bauarbeiten im neutralen Knotenpunkt sind im aktuellen Build noch im Gange.

Mit dem neuesten Alpha-Build kannst du die Schlächteranhöhe jetzt in der offenen Welt erkunden. In den kommenden Wochen folgen weitere Informationen zum epischen Schlachtfeld sowie ein „Play with the Blues“-Event!