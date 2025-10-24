In WoW: Midnight Season 1 bringt Nullaeus ein seltenes Mount – doch nur Solospieler haben eine Chance darauf

In der ersten Season von WoW: Midnight wartet eine exklusive Belohnung auf dich: das Arkanoleerenkonstrukt. Du erhältst dieses besondere Reittier, wenn du dich dem Nemesis-Gegner Nullaeus stellst – solo und ohne Gruppenmitglieder, bevor Season 2 von Midnight startet.

Reittier-Belohnung für Solospieler

Nullaeus ist der Nemesis in Season 1 der Tiefen. Um das Arkanoleerenkonstrukt zu erhalten, musst du ihn auf einer bestimmten Schwierigkeitsstufe allein besiegen. Diese Herausforderung läuft unter dem Erfolg Let Me Solo Him: Nullaeus und ist nur während Season 1 verfügbar.

Nach Beginn von Season 2 wird das Mount nicht mehr erspielbar sein. Wer also seine Sammlung um ein seltenes Reittier erweitern möchte, sollte nicht zögern.

Weitere Belohnungen bei Nullaeus

Titel: the Ominous – für den Sieg über Nullaeus auf Tier X vor Season 2

– für den Sieg über Nullaeus auf Tier X vor Season 2 Nullaeus Domaneye – für das reine Besiegen von Nullaeus vor Season 2

Wichtige Hinweise für Sammler

Das Arkanoleerenkonstrukt ist das erste Mount, das im Rahmen der Nemesis-Belohnungen in einer Tiefen-Season eingeführt wurde. Durch diese Änderung dürfte das Interesse an Nullaeus deutlich steigen – vor allem bei Spielern, die exklusive Inhalte rechtzeitig sichern möchten.

