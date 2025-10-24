Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivOktober 2025In WoW: Midnight Season 1 bringt Nullaeus ein seltenes Mount – doch nur Solospieler haben eine Chance darauf

In WoW: Midnight Season 1 bringt Nullaeus ein seltenes Mount – doch nur Solospieler haben eine Chance darauf

Geschrieben von Telias am 24.10.2025 um 09:32

In der ersten Season von WoW: Midnight wartet eine exklusive Belohnung auf dich: das Arkanoleerenkonstrukt. Du erhältst dieses besondere Reittier, wenn du dich dem Nemesis-Gegner Nullaeus stellst – solo und ohne Gruppenmitglieder, bevor Season 2 von Midnight startet.

Reittier-Belohnung für Solospieler

Nullaeus ist der Nemesis in Season 1 der Tiefen. Um das Arkanoleerenkonstrukt zu erhalten, musst du ihn auf einer bestimmten Schwierigkeitsstufe allein besiegen. Diese Herausforderung läuft unter dem Erfolg Let Me Solo Him: Nullaeus und ist nur während Season 1 verfügbar.

Nach Beginn von Season 2 wird das Mount nicht mehr erspielbar sein. Wer also seine Sammlung um ein seltenes Reittier erweitern möchte, sollte nicht zögern.

World of Warcraft Reittier Arkanoleerenkonstrukt

Weitere Belohnungen bei Nullaeus

  • Titel: the Ominous – für den Sieg über Nullaeus auf Tier X vor Season 2
  • Nullaeus Domaneye – für das reine Besiegen von Nullaeus vor Season 2

Wichtige Hinweise für Sammler

Das Arkanoleerenkonstrukt ist das erste Mount, das im Rahmen der Nemesis-Belohnungen in einer Tiefen-Season eingeführt wurde. Durch diese Änderung dürfte das Interesse an Nullaeus deutlich steigen – vor allem bei Spielern, die exklusive Inhalte rechtzeitig sichern möchten.

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.