Rückkehr nach Karazhan: In Legion Remix führt nur ein Weg zum Dungeon

In WoW Legion Remix erreichst du das Dungeon Rückkehr nach Karazhan auf eine festgelegte Weise. Der Zugang erfolgt ausschließlich über einen Portalraum in Dalaran, da alle anderen klassischen Wege wie über die Verwüsteten Lande oder Sturmwind deaktiviert sind. Spieler, die Karazhan auf Mythic oder Mythic+ Schwierigkeitsgrad betreten möchten, müssen diesen spezifischen Weg nutzen.

Standort des Portalraums in Dalaran

Der Zugangspunkt befindet sich im Zentrum von Dalaran. Suche dort nach dem Gebäude, das an den Ort angrenzt, an dem du die Säulen der Schöpfung abgeben würdest. Es ist das auffällige Gebäude in der Stadtmitte.

Sobald du das Gebäude betreten hast, steigst du auf den Teleporter. Dieser bringt dich in einen Korridor, an dessen Ende sich der gesuchte Portalraum befindet.

Portal zur Rückkehr nach Karazhan

Im Portalraum findest du ein direktes Portal zum Dalarankrater und Rückkehr nach Karazhan. Dies ist der einzige Weg, wie du im Legion Remix Zugang zum Dungeon erhältst. Andere Reiserouten sind durch die Zonenbeschränkungen deaktiviert worden.

