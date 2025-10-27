Arkaner Verteidiger von Silbermond: In WoW Midnight Season 1 wartet das Mount hinter Ruhmstufe 5

In World of Warcraft: Midnight erwartet dich in Season 1 eine Neuerung bei den Tiefen-Belohnungen. Statt wie gewohnt ein Reittier direkt zum Saisonstart zu erhalten, musst du es dir diesmal verdienen. Das macht den Fortschritt in den Tiefen besonders spannend und lohnend.

Arkaner Verteidiger von Silbermond als exklusives Tiefen-Reittier

Das einzige Reittier aus den Tiefen in Season 1 ist der Arkaner Verteidiger von Silbermond. Dabei handelt es sich um einen mächtigen Arkan-Golem, der nicht durch Beute bei Bossen erhältlich ist. Stattdessen wird der Golem über ein Fortschrittssystem freigeschaltet, was die Belohnung besonders wertvoll macht.

So schaltest du das Tiefen-Reittier frei

Der Zugang zum Arkanen Verteidiger von Silbermond erfolgt über die sogenannte Tiefen Reise. Innerhalb dieses Systems musst du Ruhm-Stufe 5 in Season 1 erreichen, um das Reittier zu erhalten. Es gibt keine alternativen Quellen oder Beutechancen – die Freischaltung ist fest an diesen Fortschritt gebunden.

