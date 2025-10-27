Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivOktober 2025Arkaner Verteidiger von Silbermond: In WoW Midnight Season 1 wartet das Mount hinter Ruhmstufe 5

Arkaner Verteidiger von Silbermond: In WoW Midnight Season 1 wartet das Mount hinter Ruhmstufe 5

Geschrieben von Telias am 27.10.2025 um 12:16

In World of Warcraft: Midnight erwartet dich in Season 1 eine Neuerung bei den Tiefen-Belohnungen. Statt wie gewohnt ein Reittier direkt zum Saisonstart zu erhalten, musst du es dir diesmal verdienen. Das macht den Fortschritt in den Tiefen besonders spannend und lohnend.

Arkaner Verteidiger von Silbermond - World of Warcraft Reittier

Arkaner Verteidiger von Silbermond als exklusives Tiefen-Reittier

Das einzige Reittier aus den Tiefen in Season 1 ist der Arkaner Verteidiger von Silbermond. Dabei handelt es sich um einen mächtigen Arkan-Golem, der nicht durch Beute bei Bossen erhältlich ist. Stattdessen wird der Golem über ein Fortschrittssystem freigeschaltet, was die Belohnung besonders wertvoll macht.

So schaltest du das Tiefen-Reittier frei

Der Zugang zum Arkanen Verteidiger von Silbermond erfolgt über die sogenannte Tiefen Reise. Innerhalb dieses Systems musst du Ruhm-Stufe 5 in Season 1 erreichen, um das Reittier zu erhalten. Es gibt keine alternativen Quellen oder Beutechancen – die Freischaltung ist fest an diesen Fortschritt gebunden.

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.