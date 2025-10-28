Bonusereignis Tiefen in WoW– Alle Details zu Belohnungen und Buffs

WoW-Spieler dürfen sich auf ein neues Bonusereignis: Tiefen freuen, das pünktlich zum wöchentlichen Reset in World of Warcraft gestartet ist. Die Teilnahme bringt nicht nur bessere Fortschritte bei der Reise des Tiefenforschers, sondern auch mehr Erfahrung für Brann Bronzebart und zusätzliche Lorenmünzen. Wer fünf Tiefen abschließt, sichert sich ein Ausrüstungsteil mit Item-Level 681 der Stufe Champion 1/8.

Zeichen des Entdeckers – Diese Buffs erwarten dich

Während das Bonusereignis: Tiefen aktiv ist, erhalten alle Teilnehmer den Buff Zeichen des Entdeckers. Dieser gewährt dir folgende Vorteile:

+25 % Fortschritt bei der Reise des Tiefenforschers

bei der Reise des Tiefenforschers +25 % Begleitererfahrung für Brann Bronzebart

für Brann Bronzebart +25 % Lorenmünzen zur Einlösung von Belohnungen

So funktioniert das wöchentliche Ereignis

Das Bonusereignis: Tiefen startet automatisch mit dem WoW-Wochenreset. Während dieser aktiven Phase erhältst du spürbare Fortschritte in mehreren Bereichen und kannst gezielt Belohnungen sammeln. Zusätzlich bringt dir das Event mehr Untercoins, die du gegen wertvolle Gegenstände eintauschen kannst.

Das Ereignis läuft eine Woche lang und bietet dir während dieser Zeit verbesserte Fortschritte in der Reise des Tiefenforschers, bei der Begleitererfahrung und bei den Lorenmünzen. Die Teilnahme lohnt sich also doppelt – für Sammler und Progress-Spieler gleichermaßen.

Quest „Ruf der Tiefe“ – So holst du dir das Item-Level-681-Gear

Die Quest Ruf der Tiefe ist Teil des Bonusereignis: Tiefen und lässt sich direkt über das Abenteurerführer-Menü oder bei Archivarin Frithrun in Dornogal (/way #2239 46.5, 49.2) annehmen.

Um die Belohnung zu erhalten, musst du lediglich fünf Tiefen abschließen. Danach wartet ein Ausrüstungsstück mit Item-Level 681 (Stufe: Champion 1/8) auf dich – ideal, um deine Ausrüstung gezielt aufzuwerten.

Zusätzliche Quest: „Tiefen: Weltweite Forschung“

Parallel zur Hauptquest kannst du bei Brann Bronzebart im Tiefenforscher-Hauptquartier in Dornogal (/way #2239 47.3, 44.3) die Quest Tiefen: Weltweite Forschung annehmen. Die Kombination beider Quests bringt dir zusätzliche Belohnungen und maximiert deine Fortschritte während des Bonusereignis: Tiefen.

Die gleichzeitige Erledigung lohnt sich vor allem, wenn du gezielt Items, Währungen oder Begleitererfahrung sammeln willst. Beide Quests ergänzen sich ideal, um das Event effizient zu nutzen.

Spielzeug: Ätherischer Brannmorpher

Im Verlauf der dritten Saison kannst du dir mit Fortschritten in der Reise des Tiefenforschers das Spielzeug Ätherischer Brannmorpher verdienen. Es beschwört einen Astralen Brannmorpher, der mit Branns Helm, Gürtel, Peitsche, Maske, einem Dino-Ei und dem Explorer Pepe auf dem Kopf ausgestattet ist.

Sprichst du mit dem Ätherischen Brannmorpher, kannst du dich für eine Stunde in Brann Bronzebart verwandeln. Während dieser Zeit trägst du den temporären Titel %s Bronzebart und gibst zufällig ikonische Zitate von Brann von dir. Auch Gruppenmitglieder können das Spielzeug nutzen und sich verwandeln.

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.