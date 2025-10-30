Legion Remix ausgebremst: Spieler können Timerunning-Charaktere nicht mehr umwandeln

Spiel:
WoWNewsarchivOktober 2025Legion Remix ausgebremst: Spieler können Timerunning-Charaktere nicht mehr umwandeln

Geschrieben von Telias am 30.10.2025 um 08:19

Die Umwandlung von Timerunning-Charakteren wurde in World of Warcraft vorübergehend deaktiviert. Spieler, die im Event Legion Remix die Maximalstufe erreicht haben, konnten bisher ihre Charaktere in den Standardmodus übertragen. Der dafür vorgesehene Button wurde jedoch entfernt – höchstwahrscheinlich aufgrund eines Exploits.

World of Warcraft: Legion Remix

Hintergrund der Deaktivierung

Die Funktion zur Charakterumwandlung wurde aufgrund eines Exploits deaktiviert. Spieler konnten durch die Konvertierung auf Inhalte im Live-Spiel zugreifen, die für Timerunning-Charaktere nicht vorgesehen waren – darunter Manaschmiede Omega und aktuelle Mythic+ Schlüsselsteine.

Blizzard wird den Button voraussichtlich wieder aktivieren, sobald der zugrunde liegende Fehler behoben ist. Bis dahin müssen Spieler warten, um ihre Charaktere zu übertragen.

