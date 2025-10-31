World of Warcraft: Midnight startet am 11. November – der Weg in die Beta ist einfacher als gedacht

World of Warcraft öffnet mit der kommenden Erweiterung Midnight ein neues Kapitel in der Weltenseelen-Saga. Die Beta startet am 11. November, ausgewählte Spieler erhalten Zugriff per Einladung. Wer sich die Epic Edition im Vorverkauf sichert, kann ebenfalls teilnehmen. Blizzard lädt Veteranen, Presse und Fanseiten ein, um Feedback zur Entwicklung zu geben.

Mit Midnight erwarten dich neue Inhalte, spielbare Völker und frische Herausforderungen. Teste neue Zonen wie Immersangwald oder Harandar, erkunde acht Dungeons, erlebe Arators Kampagne und entdecke die neuen Spezialisierungen der Dämonenjäger. Die Beta bringt alles mit, was World of Warcraft-Fans lieben – und erweitert die Spielwelt um spannende Systeme und epische Geschichten.

Für den Test erhalten ausgewählte Spieler per E-Mail eine Einladung mit der Anweisung, den Spielclient direkt über die Battle.net Desktop App herunterzuladen. Spieler, die sich die Epic Edition im Vorverkauf sichern, können ebenfalls E-Mail-Benachrichtigungen bekommen. Passt wie immer auf Phishing-Versuche auf – wenn ihr euch unsicher seid, ob eure Einladung echt ist, loggt euch in euren Battle.net-Account ein und stellt sicher, dass ihr eine Betalizenz für Midnight erhalten habt (zu finden unter „Spielaccounts“).

Erste Schritte

Testet mit uns zusammen Midnight. Wir wählen aus den angemeldeten Spielern Tester aus und verschicken während der Testphase regelmäßig Einladungen. Wurdet ihr ausgewählt, an dem Betatest teilzunehmen, ist eurer Battle.net-Account für den Zugriff freigeschaltet. Spieler, die sich die Epic Edition von Midnight im Vorverkauf als Upgrade sichern, erhalten ebenfalls Betazugriff. Es kann zu geringfügigen Wartezeiten von bis zu 30 Minuten kommen, und eventuell ist ein Neustart des Launchers erforderlich.

Stellt sicher, dass eure Grafikkartentreiber auf dem neuesten Stand sind.

Startet die Battle.net® Desktop App – möglicherweise ist ein Update erforderlich, falls ihr sie in letzter Zeit nicht gestartet habt. Wenn ihr die App noch nicht installiert habt, könnt ihr sie euch hier herunterladen.

Nachdem ihr Battle.net installiert und aktualisiert habt, wählt World of Warcraft aus der Spieleliste aus.

Wählt im Dropdown-Menü „Spielversion“ über der Schaltfläche „Spielen“ die Beta von Midnight (unter „In Entwicklung“) aus und klickt auf „Installieren“.

Klickt nach der vollständigen Installation auf „Spielen“, um euch auf dem PTR einzuloggen, und wählt einen der verfügbaren Testserver aus.

Erstellt einen neuen Testcharakter oder nutzt die Funktion „Charakter kopieren“, um einen existierenden Charakter aus The War Within zu importieren.

Betretet das Spiel und testet die verfügbaren Inhalte.

Falls ihr Probleme bei der Installation oder dem Spielen der Midnight-Beta haben solltet, seht euch zur Fehlerbehebung unsere Liste häufiger technischer Probleme und Lösungen an.

Was erwartet euch in der Beta?

Neue Systeme, die vollständige Levelerfahrung, Zonen, Dungeons, Tiefen, Behausungen sowie die neuen spielbaren Haranir und Verschlingerdämonenjäger sind allesamt in der Beta verfügbar. Die Schlachtzugstests folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Wie schon beim Alphatest werden wir in den ersten Wochen nach und nach weitere Inhalte hinzufügen und bei Bedarf gezielte Tests durchführen. Behaltet die Testforen im Auge, um weitere Informationen zu erhalten.

Woche 1:

Einführung der Erweiterung

Stufe 81–90

Alle Zonen Der Kampf zwischen Licht und Leere erstreckt sich über vier neue Zonen: Immersangwald, Zul'Aman, Harandar und den Leerensturm.

Knotenpunkt Silbermond Die legendäre Hauptstadt der Blutelfen dient als Knotenpunkt der Kampagne von Midnight, wo beide Fraktionen mit neuen Bedrohungen konfrontiert werden.

Neues verbündetes Volk: Haranir Erlangt in einer Reihe von Quests das Vertrauen der Haranir, um dieses neue verbündete Volk freizuschalten.

Spezialisierung Verschlingerdämonenjäger Erfahrt mehr über die neue Schadensspezialisierung für Dämonenjäger, die auf Leerenmagie setzt, um abhängig von eurer Spezialisierung und euren Heldentalenten mit individuellen Gameplay-Mechaniken aufzuwarten.

Dämonenjäger der Leerenelfen Leerenelfen können jetzt dem Ruf des Dämonenjägers folgen und eine führende Rolle beim Zurückdrängenden der gefräßigen Streitkräfte der Leere einnehmen.

Arators Reise Schließt euch Arator an und begebt euch auf eine epische, weltumspannende Kampagnen-Questreihe, um die Wahrheit über das Wesen des Lichts zu finden.

Neue Dungeons Erobert acht neue Dungeons mit einzigartigen Umgebungen und Geschichtssträngen.

Neue Tiefen Stellt euch in 11 neuen Tiefen unbekannten Herausforderungen.

Beutejagd Jagt mächtige Ziele in den Zonen von Midnight mit drei Schwierigkeitsgraden: Normal, Schwer und Alptraum. Bringt eure Jagdbeute erfolgreich zur Strecke, um wertvolle neue Belohnungen zu erhalten, während ihr im System voranschreitet.

Arkantine Trefft bekannte Gesichter, lauscht Geschichten und erhaltet Quests, für die ihr erneut nach Azeroth hinausziehen müsst.

Neue Aktivitäten Egal, ob ihr auf der Suche nach einer Herausforderung seid oder die Geschichten von Midnight weiter erforschen möchtet, wir haben garantiert etwas für euch, denn unsere neuen Aktivitäten sind für viele verschiedene Spielstile gemacht.

Reisen Setzt euch auf sinnvolle Weise mit den Inhalten von World of Warcraft auseinander, dank dem brandneuen Reiter im Abenteuerführer: Reisen. Damit könnt ihr euren Fortschritt im Spiel auf ganz neue Art verfolgen.

Updates für Talente Mit der Veröffentlichung von Midnight öffnet sich ein neuer Pfad ins Abenteuer und die Höchststufe wird auf 90 angehoben. Im Zusammenhang mit diesen zusätzlichen Stufen erweitern wir außerdem die Talentbäume um spannende neue Fähigkeiten und führen ein neues Feature, die Spitzentalente, ein.

Updates zu Berufen und neue Rezepte

PvP-Updates Neues episches Schlachtfeld: Schlächteranhöhe Welt-PvP Schlächteranhöhe Ausbildungsgelände

Behausungen Unterfangen

Spielerlebnis für neue und zurückkehrende Spieler

Updates für die Benutzeroberfläche

Woche 2–3:

Eingeschränkte Schlachtzugtests Leerenspitze (ohne den Endboss) Traumriss Marsch auf Quel'Danas (ohne den Endboss)

Aktualisiertes Transmogrifizierungssystem

Dungeons auf Mythisch+

Dungeons von Saison 1 von Midnight

Höhere Tiefenstufen

Behausungen Außendekoration der Nacht- und Blutelfen

Zusätzliche Updates für die Benutzeroberfläche

Weitere Informationen zu Midnight findet ihr in unserem bereits veröffentlichten Artikel „Zusammenfassung der Informationen zu Midnight“.

