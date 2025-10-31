World of Warcraft: Karotten, Gabeln und Truthähne – der Handelsposten im November 2025 bringt skurrile Highlights
Im November 2025 lockt der Handelsposten in World of Warcraft wieder mit einer Reihe frischer Items, neuen Transmog-Vorlagen und einer besonderen Bonusbelohnung. Wenn du in WoW auf exklusive Reittiere, Waffen- und Rüstungsdesigns stehst, ist der Besuch des Handelspostens in diesem Monat Pflicht. Dich erwartet ein kunterbuntes Sortiment rund um das Thema „kulinarische Köstlichkeiten“ – passend zur Farbe Orange und dem Highlight des Monats: dem preisgekrönten Truthahn.
- Reittier-Bonus: Preisgekrönter Truthahn als Belohnung im Reisetagebuch
- Monatliches Thema: Orangefarbene Gegenstände und Essensmotive
- Neue Transmogs: Rüstungssets, Waffen wie Goldlöffel, Gabeln und Gemüse-Waffen
- Standorte: Handelsposten in Sturmwind, Orgrimmar und Dornogal
- Währung: Händlerdevisen (500 automatisch, 500 über Aktivitäten)
- Item-Festhalten: Bevorzugte Items können für den Folgemonat gespeichert werden
Ein Überfluss an sammelbaren Leckereien erwartet euch, wenn ihr im November den Handelsposten besucht. Wenn ihr die Farbe Orange und tragbare kulinarische Köstlichkeiten mögt, dann haben wir genau das Richtige für euch. Nehmt an einer Fülle von Aktivitäten teil, um euch die Belohnung dieses Monats zu holen – das Reittier 'Preisgekrönter Truthahn'. Ihr werdet von den neuen Gegenständen sicher gar nicht genug bekommen können!
Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in der Hauptstadt Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.
Schaut euch das Sortiment für November an
Reittier
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Hochlandputer Reittier 500 Händlerdevisen
Rüstungstransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten Orangene gebänderte Kriegspantoffeln Füße 20 Händlerdevisen Orangene gebänderte Kriegswickel Füße 20 Händlerdevisen Orangener kurzer Kriegsrock Beine 40 Händlerdevisen Orangener langer Kriegsrock Beine 40 Händlerdevisen Vergoldete Sabatons Füße 40 Händlerdevisen Karottenfarbene Wintermütze Kopf 50 Händlerdevisen Orangener kurzer Kriegsrock mit Beinwickeln Beine 50 Händlerdevisen Orangener langer Kriegsrock mit Beinwickeln Beine 50 Händlerdevisen Kochschürze Wappenrock 70 Händlerdevisen Verderbtes seidengewebtes Wams Brust 90 Händlerdevisen Tragbarer Kupfertopfdeckel Rücken 95 Händlerdevisen Betriebswarme tragbare Bäckerei Rücken 95 Händlerdevisen Rucksack für Besteckfanatiker Rücken 95 Händlerdevisen Band des verderbten Runenlords Kopf 100 Händlerdevisen Ensemble: Karottenfarbener Trainingsanzug Bruststücke und Beine 100 Händlerdevisen Schreckensledergewänder Brust 115 Händlerdevisen Robe des Todesflüsterers Brust 150 Händlerdevisen Ensemble: Wasserdichtes Gewand Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße 375 Händlerdevisen Ensemble: Landkollektion des Dorfbewohners Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände 440 Händlerdevisen Ensemble: Landkleidung des Dorfbewohners Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände 440 Händlerdevisen Ensemble: Ramponierte Rüstung des Gladiators Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände 850 Händlerdevisen Ensemble: Set der Dunklen Waldläufergeneralin Kopf, Schulter, Brust, Brust, Taille, Beine, Füße, Handgelenk, Hände, Umhang, Brust, Brust 850 Händlerdevisen
Waffentransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten Bund orangefarbener Karotten für die Schildhand Schildhand 60 Händlerdevisen Gelber Maiskolben für die Schildhand Schildhand 60 Händlerdevisen Grüner Chili für die Schildhand Schildhand 60 Händlerdevisen Schild für Besteckfanatiker Schild 60 Händlerdevisen Kupferner Topfdeckel Schild 60 Händlerdevisen Kupferner Eintopf Schildhand 60 Händlerdevisen Bund orangefarbener Karotten Einhandstreitkolben 95 Händlerdevisen Gelber Maiskolben Einhandstreitkolben 95 Händlerdevisen Grüner Chili Einhandstreitkolben 95 Händlerdevisen Altbackenes Dreizehnkornbrot Einhanddolch 95 Händlerdevisen Räucherrippchengestell Einhandaxt 95 Händlerdevisen Großer Goldlöffel Stangenwaffe 115 Händlerdevisen Große Goldgabel Stangenwaffe 115 Händlerdevisen Makelloses großes Steakmesser Zweihandschwert 115 Händlerdevisen
Die Bonusbelohnung für diesen Monat
Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J) zu füllen***und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat: denPreisgekrönten Truthahn als Reittier.
Warnung: Entgegen aller Gerüchte bleiben diese Vögel … flugunfähig. Wir raten dringend von Sprüngen von hohen Klippen, Bergen oder sonstigen Fluggeräten ab.
So funktioniert’s
Holt euch jeden Monat Devisen
Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen aus der Truhe des Sammlers automatisch 500 Händlerdevisen. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.
Das Reisetagebuch
Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa beim Abschluss von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, bei der Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.
Einen Gegenstand festhalten
Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.
Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.
Quelle: Blizzard
Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: