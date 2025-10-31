World of Warcraft: Karotten, Gabeln und Truthähne – der Handelsposten im November 2025 bringt skurrile Highlights

Im November 2025 lockt der Handelsposten in World of Warcraft wieder mit einer Reihe frischer Items, neuen Transmog-Vorlagen und einer besonderen Bonusbelohnung. Wenn du in WoW auf exklusive Reittiere, Waffen- und Rüstungsdesigns stehst, ist der Besuch des Handelspostens in diesem Monat Pflicht. Dich erwartet ein kunterbuntes Sortiment rund um das Thema „kulinarische Köstlichkeiten“ – passend zur Farbe Orange und dem Highlight des Monats: dem preisgekrönten Truthahn.

Ein Überfluss an sammelbaren Leckereien erwartet euch, wenn ihr im November den Handelsposten besucht. Wenn ihr die Farbe Orange und tragbare kulinarische Köstlichkeiten mögt, dann haben wir genau das Richtige für euch. Nehmt an einer Fülle von Aktivitäten teil, um euch die Belohnung dieses Monats zu holen – das Reittier 'Preisgekrönter Truthahn'. Ihr werdet von den neuen Gegenständen sicher gar nicht genug bekommen können!

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in der Hauptstadt Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für November an

Hochlandputer (Reittier)

„Wilde und besonders große Truthähne, die nach der Verschandelung von Tirisfal während des Vierten Krieges gelegentlich in dessen tiefen Wäldern zu sehen sind.“

(Auch gezeigt: Rüstungstransmogrifikation der Landkollektion des Dorfbewohners –Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände)

(Links Tauren) Karottenfarbene Wintermütze Rüstungstransmogrifikation, Großer Goldlöffel Waffentransmogrifikation, Große Goldgabel Waffentransmogrifikation

(Rechts Pandaren) Ensemble: Landkollektion des Dorfbewohners Rüstungstransmogrifikation, Bund orangefarbener Karotten Waffentransmogrifikation, Grüner Chili für die Schildhand Waffentransmogrifikation

Reittier

Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten Hochlandputer Reittier 500 Händlerdevisen

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

Waffentransmogrifikationsvorlagen

Die Bonusbelohnung für diesen Monat

Reittier: Preisgekrönter Truthahn

„Dieser extragroße Truthahn hat den ersten Platz nicht nur seinem makellosen Gefieder, sondern auch seiner überdurchschnittlichen Größe zu verdanken.“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J) zu füllen***und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat: denPreisgekrönten Truthahn als Reittier.

Warnung: Entgegen aller Gerüchte bleiben diese Vögel … flugunfähig. Wir raten dringend von Sprüngen von hohen Klippen, Bergen oder sonstigen Fluggeräten ab.

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen aus der Truhe des Sammlers automatisch 500 Händlerdevisen. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa beim Abschluss von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, bei der Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.