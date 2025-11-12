World of Warcraft: Alle Termine für Midnight-Raid-Tests

Der vollständige Raid-Test-Zeitplan für World of Warcraft: Alle Termine, Bosse und Zonen der Midnight-Testreihe auf einen Blick.

World of Warcraft öffnet erneut die Tore zu epischen Herausforderungen: Die Raid-Tests von Midnight stehen an – mit einer vollen Testphase für gleich drei Schlachtzüge in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Dabei erwarten dich spannende Begegnungen mit Bossen wie Vorasius, Salhadaar und Lightblinded Vanguard.

Die Testtermine sind verteilt auf mehrere Tage im November und Dezember. Der Ablauf ist dynamisch – Änderungen am Zeitplan, verschobene Bosse oder kurzfristige Absagen sind möglich. Die finalen Bosse jedes Raids bleiben vom Test ausgeschlossen. Für aktuelle Infos lohnt sich ein Blick in das offizielle Beta-Forum von WoW.

Die Teilnahme an den Tests erfolgt ganz unkompliziert: In Orgrimmar, Sturmwind oder Silvermoon kannst du Nexus-Lord Donjon Rade ansprechen, sobald eine Zone geöffnet ist. Die Charaktere werden automatisch auf Stufe 80 und eine passende Ausrüstungsstufe skaliert.

Mittwoch, der 19. November

Der Traumriss - Heroisch Der Traumriss Schlachtzug öffnet – 20:00 Uhr Averzian – 21:00 Uhr Vorasius – 22:00 Uhr Salhadaar – 23:00 Uhr



Donnerstag, der 20. November

March on Quel’Danas - Heroisch Belo’ren, Child of Al’ar – 21:00 Uhr Vaelgor & Ezzorak – 22:00 Uhr Lightblinded Vanguard – 23:00 Uhr



Donnerstag, der 4. Dezember

Der Traumriss - Mythisch Der Traumriss Schlachtzug öffnet – 20:00 Uhr Averzian – 21:00 Uhr Vorasius – 22:00 Uhr Salhadaar – 23:00 Uhr



Freitag, der 5. Dezember

Marsch auf Quel'Danas - Mythisch Belo’ren, Child of Al’ar – 21:00 Uhr Vaelgor & Ezzorak – 22:00 Uhr Lightblinded Vanguard – 23:00 Uhr

Leerenspitze - Normal Start – 00:00 Uhr Ende – Montag, der 8. Dezember – 19:00 Uhr



F: Wie komme ich in die Schlachtzugszone?

A: In Silvermoon, Orgrimmar oder Sturmwind kannst du mit Nexus-Lord Donjon Rade sprechen, um dich in die Schlachtzugszone zu teleportieren, solange sie für Tests geöffnet ist. (Die Option zum Teleportieren ist nicht verfügbar, wenn die Zone nicht für Tests geöffnet ist.)

F: Welchen Charakter sollte ich zum Testen des Schlachtzugs verwenden?

A: Ganz wie du willst. Wir skalieren die effektive Stufe der Spieler für die Schlachtzugstests auf 80 und ihre Gegenstandsstufe auf einen angemessenen Schwellenwert für die getesteten Begegnungen.

F: Wie lange dauern die Tests?

A: Der Hauptzweck der Tests ist, uns die Informationen zu liefern, die wir benötigen, um die Begegnungen auszubalancieren, zu beurteilen, wie sich die Mechaniken in der Praxis spielen, und Fehler zu identifizieren. Sobald wir zufrieden sind, dass wir diese Informationen für eine bestimmte Begegnung erhalten haben, beenden wir die Tests. Normalerweise dauert das etwa 1 Stunde pro Begegnung, aber es gibt keine Garantien.

F: Wie melde ich Feedback oder Fehler?

A: Wir werden jede Woche vor Beginn der Schlachtzugstests Beiträge für Begegnungs-Feedback veröffentlichen. Zusätzlich kannst du dein Feedback auch über das In-Game-Tool „Issue Reporter“ einreichen.

Quelle: Blizzard

