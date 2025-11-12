World of Warcraft Housing: Unterfangen in Midnight erklärt

In WoW Midnight bilden Unterfangen den Kern des Housing-Systems. Spieler schließen Aufgaben ab, sammeln Belohnungen und erweitern Nachbarschaften.

Inhaltsverzeichnis

Mit dem Addon Midnight kommt in World of Warcraft endlich ein umfangreiches Housing-System ins Spiel. Ein zentrales Feature dabei sind die sogenannten Unterfangen. Diese monatlichen Gemeinschaftsaufgaben bieten neue Inhalte, Belohnungen und Gestaltungsmöglichkeiten für deine Nachbarschaft.

Unterfangen finden monatlich in den Nachbarschaften statt

Öffentliche Nachbarschaften erhalten automatische Zuweisungen, private können selbst wählen

Belohnungen: Haus-EP, Währung, Gold, Dekorationen

Währung des Unterfangens bleibt dauerhaft erhalten und kann überall eingesetzt werden

Aufgaben führen in bekannte und neue Zonen – inkl. Boni bei Gruppenaktivität

Wiederholbare Aufgaben für dauerhaftes Fortschreiten

Nachfolgend findest du die Ergänzungen zu Behausungen in der Beta: Unterfangen angehen Unterfangen sind eine nachbarschaftsweite Aktivität, die allen offensteht, die in der Nachbarschaft leben. Unterfangen finden etwa einmal im Monat statt und wenn ein neues Unterfangen verfügbar wird, erhält die Nachbarschaft die Gelegenheit, durch das Abschließen verschiedener Aufgaben etwas von verschiedenen Kulturen und Fraktionen in Azeroth zu lernen. So wählst du ein Unterfangen aus Öffentliche Nachbarschaften haben ein ihnen zugewiesenes Unterfangen. Private Nachbarschaften lassen den Nachbarschaftsverwalter das Unterfangen für die Nachbarschaft auswählen. Sprich mit deinem Nachbarschaftsverwalter, um eines zu starten.

Belohnungen Schließe Aufgaben ab, um die Währung des Unterfangens zu sammeln, die bei NSC-Händlern des Unterfangens gegen thematische Dekorationen eingetauscht werden kann. Schließe Meilensteine des Unterfangens durch das Abschließen von Aufgaben ab, um neue Dekorationen beim NSC-Händler des Unterfangens freizuschalten. Hinweis: Du kannst deine Währung des Unterfangens bei jedem NSC-Händler eines Unterfangens jederzeit ausgeben. Die Währung des Unterfangens wird zwischen Unterfangen beibehalten und kann zu jedem Händler in jeder Nachbarschaft mitgenommen werden. Vorausgesetzt, die Nachbarschaft, die du besuchst, hat die erforderlichen Meilensteine erreicht, kannst du die freigeschalteten Dekorationen kaufen. Das Abschließen eines Unterfangens gewährt deinem Account eine Bonusbelohnung aus zusätzlichen Haus-EP und Währung des Unterfangens. Anmerkung der Entwickler: Dies ist noch nicht implementiert.

Aufgaben Aufgaben eines Unterfangens führen dich sowohl zurück in eine Zone (oder Zonen) in Azeroth und darüber hinaus, als auch in deine Nachbarschaft. Ähnlich wie beim Handelsposten wird es einige allgemeine Aufgaben für alle Unterfangen und viele thematische geben. Die thematischen sind dabei stets die effizienteren Aufgaben. Aufgaben gewähren Währung des Unterfangens, Gold, EP, Wappen (auf Maximalstufe) und Haus-EP und tragen gleichzeitig zum Fortschritt des Unterfangens bei. Wenn du eine Aufgabe in einer Nachbarschaftsgruppe abschließt, erhältst du zusätzlichen Fortschritt für das Unterfangen und schaltest Meilensteine schneller frei. Viele Aufgaben können für geringere Belohnungen wiederholt werden; dies wird durch ein rundes Symbol auf der Aufgabe angezeigt.

Neu in dieser Woche Zusätzliche Dekorationen sind bei Nachbarschaftsverkäufern verfügbar, und im Verlauf der Beta werden weitere neue Dekorationen (für Nachbarschaften und darüber hinaus) hinzugefügt.

Quelle: Blizzard

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.