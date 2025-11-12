WoW Midnight Pre-Launch Event: Test mit Entwicklerteam am 8. Dezember

World of Warcraft testet am 8. Dezember das Midnight Pre-Launch Event mit Entwicklerteam auf einem neuen Realm im Schattenhochland.

Das Midnight Pre-Launch Event in World of Warcraft bietet dir am Montag, den 8. Dezember die Gelegenheit, exklusive Inhalte vorab zu erleben. Das Event startet um 21:00 Uhr MEZ und findet auf dem eigens dafür eingerichteten Realm „Nobundo“ statt.

Beginnend mit der Quest The Cult Within wirst du – je nach Fraktion – in Sturmwind oder Orgrimmar abgeholt. Anschließend führt dich die Handlung direkt ins Schattenhochland, wo ein kompaktes, dynamisches Spielerlebnis wartet. Dort erfährst du gemeinsam mit Magister Umbric und Großmagister Rommath mehr über die Zwielichtklinge.

Du brauchst einen von den Live-Servern kopierten Charakter, um teilnehmen zu können. Das Pre-Event für Midnight wird über den Event-Tracker auf der Karte angezeigt und bleibt auch nach dem offiziellen Ende noch kurz zugänglich.

Diesen Montag, den 8. Dezember, schließe dich bitte Mitgliedern des Entwicklungsteams von World of Warcraft im Schattenhochland auf dem Realm „Nobundo“ an, um das bevorstehende Midnight Prelaunch Event im Spiel zu testen, bei dem wir mit Hilfe von Magister Umbric und Großmagister Rommath mehr über die Zwielichtklinge erfahren. Das Erlebnis beginnt mit der Quest „The Cult Within“ in Sturmwind, wenn du Allianz bist, oder in Orgrimmar, wenn du Horde bist, und führt schließlich alle Spieler in das Schattenhochland in den Östlichen Königreichen. Das Event im Schattenhochland hat eine schnelle Taktung und sollte im Event-Tracker erscheinen, den du anzeigen kannst, indem du deine Karte öffnest und auf den Reiter Ereignisse klickst, der erscheint, wenn die Karte minimiert ist. (Standard-Hotkey: M) Eventdetails Datum: Montag, 8. Dezember

Montag, 8. Dezember Start: 12:00 PST (15:00 EST, 21:00 CET)

12:00 PST (15:00 EST, 21:00 CET) Ende: 14:00 PST (17:00 EST, 23:00 CET)

14:00 PST (17:00 EST, 23:00 CET) Realm: Nobundo

Nobundo Voraussetzungen: Kopiere einen Charakter von den Live-Servern, um am Test teilzunehmen. Bevor wir beginnen, nimm dir bitte etwas Zeit, um dich mit den Änderungen an deiner Klasse und Spezialisierung vertraut zu machen. Es gab einige bedeutende Änderungen an Talenten, Helden-Talenten und grundlegenden Klassenfähigkeiten. Wir freuen uns darauf, mit dir zu spielen und dein Feedback zu lesen! Wir sehen uns dort, Champions!

