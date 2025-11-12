Arena World Championship und Mythic Dungeon International: Das große WoW-Esport-Finale im November

WoW-Esport erreicht im November mit den Finalrunden der AWC und MDI seinen Höhepunkt. Top-Teams kämpfen um Titel und große Preisgelder.

World of Warcraft-Fans dürfen sich auf ein spektakuläres Esport-Finale freuen: Mit der Arena World Championship (AWC) und den Mythic Dungeon International (MDI) erreicht die aktuelle Erweiterung von World of Warcraft ihren Höhepunkt. Vom 14. bis 23. November kämpfen die besten Teams weltweit in spannenden PvP- und PvE-Turnieren um hohe Preisgelder und prestigeträchtige Titel.

In beiden Formaten treten nur die stärksten Gruppen an, um sich den ultimativen Sieg zu sichern – live übertragen auf Twitch und YouTube. Zusätzlich winken begehrte Twitch-Drops wie das Ensemble: Violetter Trainingsanzug für alle Zuschauer.

Das war eine fesselnde Saison im Esport von WoW, und sowohl die Arena World Championship (AWC) als auch die Mythic Dungeon International (MDI) bereiten sich darauf vor, die Erweiterung mit einem spannenden Abschluss zu vollenden. Über mehrere Wochen sind die weltweit engagiertesten Spieler von World of Warcraft in den beiden Spitzenprogrammen gegeneinander angetreten, um in einigen der bisher intensivsten Turniere neue Höhen zu erreichen. Mit dem Abschluss der Gruppen und Cups ist es jetzt an der Zeit, sich auf die epischen Finalrunden in den Realms von PvP und PvE vorzubereiten. Seid vom 14. bis 16. November live bei der Arena World Championship dabei! Das Finale der AWC rückt näher! Das spannende Saisonende beginnt mit einer erbitterten K.o.-Runde, in der sich Gladiatorengruppen in einem Spießrutenlauf ihren letzten Platz im großen Finale sichern. Danach treten vier Teams der besten Gladiatoren jeder Region in einem spektakulären Showdown um den Meisterschaftstitel und ihren Anteil am Preisgeld von 220.000 USD an. Erlebt die Action vom 14. bis 16. November live auf den offiziellen Kanälen von Warcraft auf Twitch und YouTube! Daten : 14. bis 16. November, ab 19:00 Uhr MEZ

: 14. bis 16. November, ab 19:00 Uhr MEZ Format : Spießrutenlauf im K.o.-System, anschließend Doppel-K.o.-Finale

: Spießrutenlauf im K.o.-System, anschließend Doppel-K.o.-Finale Teams & Turnierbäume : Verfolgt alle Teams und Turnierbäume live auf Raider.IO

: Verfolgt alle Teams und Turnierbäume live auf Raider.IO Preispool : 220.000 USD

: 220.000 USD Drops : Verdient euch das Transmogrifikationsset Ensemble: Violetter Trainingsanzug , indem ihr die AWC schaut! Weitere Informationen findet ihr im Blogbeitrag.

: Verdient euch das Transmogrifikationsset , indem ihr die AWC schaut! Weitere Informationen findet ihr im Blogbeitrag. Streams : Twitch.tv/Warcraft und YouTube.com/Warcraft Co-Streaming : Interessiert am Co-Streaming des AWC-Finales? Bitte füllt dieses Formular vor dem Event aus.

: Twitch.tv/Warcraft und YouTube.com/Warcraft Kommentatoren : Eiya, Supatease, Venruki, Ziqo Gastkommentator : Azael

: Eiya, Supatease, Venruki, Ziqo Schaltet ein zur Mythic Dungeon International vom 21. bis 23. November! Auch die MDI nähert sich ihrem epischen Saisonfinale! In den Global Finals treten acht Teams der weltweit engagiertesten Dungeonkämpfer um ihren Anteil am Preisgeld von 300.000 USD und um den Titel der Weltmeister an. Verfolgt den Wettkampf vom 21. bis 23. November live auf den offiziellen Kanälen von Warcraft auf Twitch und YouTube! Daten : 21. bis 23. November, ab 18:45 Uhr MEZ

: 21. bis 23. November, ab 18:45 Uhr MEZ Format : Schlüsselstein-Pushing – das Team mit dem höchsten aufgewerteten Schlüsselstein gewinnt

: Schlüsselstein-Pushing – das Team mit dem höchsten aufgewerteten Schlüsselstein gewinnt Teilnehmer : Die vollständige Liste qualifizierter Teams findet ihr auf Raider.IO

: Die vollständige Liste qualifizierter Teams findet ihr auf Raider.IO Preispool : 300.000 USD

: 300.000 USD Drops : Verdient euch das Transmogrifikationsset Ensemble: Violetter Trainingsanzug , indem ihr die MDI schaut! Weitere Informationen findet ihr im Blogbeitrag.

: Verdient euch das Transmogrifikationsset , indem ihr die MDI schaut! Weitere Informationen findet ihr im Blogbeitrag. Streams : Twitch.tv/Warcraft und YouTube.com/Warcraft

: Twitch.tv/Warcraft und YouTube.com/Warcraft Co-Streaming : Interessiert am Co-Streaming der MDI Global Finals? Bitte füllt dieses Formular vor dem Event aus.

: Interessiert am Co-Streaming der MDI Global Finals? Bitte füllt dieses Formular vor dem Event aus. Kommentatoren: Dratnos, Meeix, Naguura, Rookuri, Tettles, Xyronic Eine WoW-Erweiterung voller Esport-Action führt hierhin: Merkt euch den Termin und erlebt die mitreißende Krönung der Saison 3 von The War Within ab dem 14. November live auf den offiziellen Kanälen von Warcraft auf Twitch und YouTube!

