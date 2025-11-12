WoW Housing: Vorabzugang startet am 3. Dezember

Housing in World of Warcraft startet am 3. Dezember. Der Early Access bietet Hauskauf, Gestaltung, Berufe und Sammelobjekte.

Mit dem Update „Die Warnung“ startet in World of Warcraft ein neues Kapitel: das lang erwartete Housing. Spieler erhalten ab dem 3. Dezember im Rahmen des Prologs zur Erweiterung Midnight erstmals die Möglichkeit, ihr eigenes Zuhause in Azeroth zu gestalten. Der Early Access ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, richtet sich aber sowohl an neue als auch an zurückkehrende Spieler. Zahlreiche Möbel, Dekorationen und Nachbarschaftsoptionen sorgen für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Mit der Veröffentlichung des Inhaltsupdates „Die Warnung“, dem Prolog zu Midnight, können alle Spieler mit einer beliebigen Edition der Erweiterung von Midnight einer Nachbarschaft beitreten, ein Haus kaufen und ihr neues Zuhause mit dem Vorabzugang zu Behausungen individuell gestalten! Falls ihr Midnight noch nicht habt, macht euch keine Sorgen. Ihr könnt die Sammlung für eure Behausung weiterhin durch eine Vielzahl von Aktivitäten und Erfolgen erweitern oder indem ihr Dekorationen bei Händlern in ganz Azeroth erwerbt.

Wer ist für den Vorabzugang zu Behausungen berechtigt?

Behausungen für zurückkehrende Spieler

Spieler, die zurückkehren oder ihre Reise in Midnight fortsetzen, erhalten eine Quest, die sie zum Tutorial für Behausungen führt. Dort erfahren sie mehr über den Kauf und die Gestaltung eines Hauses.

Behausungen für neue Spieler

Spieler, die noch neu in World of Warcraft sind und Midnight besitzen, spielen zunächst die Einführung für neue Spieler bis zum Ende des Tutorials auf dem Boot. Danach können diese Spieler wählen, ob sie die Einführung für neue Spieler fortsetzen oder direkt zum Tutorial für Behausungen übergehen wollen.

Spieler ohne Midnight

Spieler, die Midnight noch nicht besitzen, können Nachbarschaften besuchen und Einrichtungsgegenstände aus verschiedenen Aktivitäten sammeln, darunter Quests von NSCs in Orgrimmar, Sturmwind und Dornogal. Sie können jedoch kein Zuhause erwerben oder einer Nachbarschaft beitreten, solange sie die Erweiterung nicht besitzen.

Was wird mit dem Vorabzugang zu Behausungen verfügbar?

Neues Tutorial für Behausungen

Ganz gleich, ob ihr neu in Azeroth seid oder erfahrene Veteranen: Im Tutorial für Behausungen lernt ihr die Grundlagen, um euer neues Zuhause einzurichten und zu gestalten.

Tretet einer Nachbarschaft bei

Ganz gleich, ob ihr Teil einer Gilde seid, eine Freundesgruppe habt oder einer öffentlichen Nachbarschaft beitreten möchtet: Ihr könnt euer neues Zuhause entweder in Gründerspitze (Allianz) oder an der Klingenschluchtküste errichten.

Öffentliche Nachbarschaft : Jeder kann einer öffentlichen Nachbarschaft beitreten.

: Jeder kann einer öffentlichen Nachbarschaft beitreten. Gildennachbarschaft: Gründet eine eigene Nachbarschaft nur für Eure Gilde, indem Ihr den Verwalter aufsucht. Ihr benötigt dafür mindestens 10 Spieler, die innerhalb der letzten dreißig Tage aktiv waren.

Wichtig: Unterfangen sind erst nach dem Pre-Patch für Midnight verfügbar.

Kauft ein Haus und macht es zu eurem Zuhause

Findet in eurer neuen Nachbarschaft das perfekte Plätzchen für euer Zuhause und kauft ein Haus in der Nachbarschaft eurer Wahl. Errichtet es auf eurem neuen Grundstück und verleiht sowohl dem Anwesen als auch eurem neuen Haus eine ganz persönliche Note.

Dekoriert mit Stil

Gestaltet euer neues Reich mit eurer Sammlung im Erweiterten oder Standardmodus. Sammelt über 600 Behausungsgegenstände aus verschiedensten Aktivitäten, darunter Quests von NSCs in Orgrimmar, Sturmwind und Dornogal. In der neuen Behausungsübersicht (Tastenkürzel H) könnt ihr im Reiter Dekorationskatalog alle verfügbaren Gegenstände einsehen, einschließlich ihrer Herkunft, Kosten und etwaiger zusätzlicher Voraussetzungen, um sie eurer Sammlung hinzuzufügen.

Ihr könnt alle verfügbaren Gegenstände außerdem nach Typ sortieren (Einrichtung, Akzente, Strukturelemente, Beleuchtung, Natur, Funktional und Verschiedenes) und sie mit verschiedenen Filtern durchsuchen, etwa nach Stil, Kultur, Erweiterung und vielem mehr.

Berufe

Sammelt Ressourcen und stellt Dekorationsgegenstände her, um sie in eurem eigenen Zuhause zu verwenden oder an andere Spieler zu verkaufen. Lernt Berufe aus allen Epochen Azeroths kennen, die bis zu Classic WoW zurückreichen, und nutzt längst vergessene Reagenzien, um erweiterungsspezifische Belohnungen herzustellen. Es ist an der Zeit, euer Materiallager zu durchstöbern. Verborgene Schätze warten auf euch!

Beginnt, euer Zuhause aufzuwerten

Spieler, die ein Haus erwerben, können ihr Zuhause aufwerten, während sie ihre Sammlung erweitern, und das schon bevor die Erweiterung von Midnight erscheint. Falls ihr noch kein Haus habt, macht euch keine Sorgen. Beim Sammeln von Gegenständen für euer Zuhause erhaltet ihr weiterhin Erfahrung, die eurem Haus gutgeschrieben wird, sobald ihr die Erweiterung von Midnight und euer neues Heim im Spiel erwerbt.

Euer neues Zuhause in Azeroth erwartet euch!