WoW Legion Remix: Tiefenbewohner als geheimes Vendor-Mount freischalten

Im WoW Legion Remix wird das Reittier Secret nach dem Kosumoth-Geheimnis als Vendor-Mount bei Hemet Nesingwary XVII freigeschaltet.

Im Legion Remix wirkt es so, als würde das Legion-Mount Tiefenbewohner bei den Remix-Händlern fehlen, obwohl das Mount tatsächlich auf den Vendoren vorhanden ist und nur freigeschaltet werden muss.

Tiefenbewohner im Legion Remix als freischaltbares Vendor-Mount

Der Fathom Dweller beziehungsweise Tiefenbewohner ist im Legion Remix an den Abschluss des Kosumoth-Secrets gebunden und steht erst danach als Vendor-Mount zur Verfügung.

Du musst das Secret abschließen, das die World Quest GEFAHR: Kosumoth der Hungernde freischaltet, und zwar mit einem beliebigen Charakter deines Accounts, inklusive früher genutzter non-Timerunner-Charaktere.

Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses Secrets kannst du den Tiefenbewohner für 20000 Bronze bei Hemet Nesingwary XVII kaufen.

Tiefenbewohner außerhalb des Legion Remix

Der Tiefenbewohner wurde in der Erweiterung Legion eingeführt und ist außerhalb des Legion Remix eine Belohnung der World Quest GEFAHR: Kosumoth der Hungernde.

Die World Quest in den Verheerten Inseln gewährt das Mount nur einige Male im Jahr als Belohnung, während der übliche Questloot das Pet Hungernde Klaue ist.

Damit die World Quest in den Verheerten Inseln überhaupt erscheint, musst du das zugrunde liegende Kosumoth-Secret vollständig abschließen.

Start des Kosumoth-Secrets bei Drak’thul

Der Einstieg in das Kosumoth-Secret beginnt bei Drak’thul an der Verheerten Küste, den du zunächst mehrfach ansprechen musst, bis er dich wegschickt.

Anschließend suchst du eine kleine Höhle auf, die unter Felsen verborgen ist, wo am Ende große Rippenknochen stehen und sich an der rechten Seite ein Matschhügel mit dem Verwitterten Relikt befindet.

Nachdem du das Verwitterte Relikt gelootet hast, kehrst du zu Drak’thul zurück, spielst alle neuen Dialogoptionen durch, bis er dich erneut wegschickt, und schaltest damit die zehn Orbs frei, die du in einer festen Reihenfolge aktivieren musst.

TomTom-Koordinaten für das Secret

Für die Orientierung im Kosumoth-Secret kannst du die in der Quelle genannten TomTom-Kommandos nutzen, die alle wichtigen Positionen von Drak’thul bis zu Kosumoth abdecken.

/way #646 37.45, 71.64 Drak'thul

/way #646 58, 53 Verwittertes Relikt

/way #630 37.96, 37.41 Erste Kugel

/way #634 32.92, 75.90 Zweite Kugel

/way #641 41.51, 81.18 Dritte Kugel

/way #646 29.16, 78.57 Vierte Kugel

/way #630 59.37, 13.13 Fünfte Kugel

/way #619 67.4, 14.7 Sechste Kugel

/way #650 55.84, 38.47 Siebte Kugel

/way #630 54.02, 26.18 Achte Kugel

/way #713 79.52, 89.31 Neunte Kugel

/way #646 37.45, 71.64 Letzte Kugel – Drak'thul

/way #713 46.96 50.09 Kosumoth der Verschlingende

Orbs 1 bis 3: Einstieg in die Reihenfolge

Orb 1 in Azsuna

Der erste Orb liegt in einer kleinen Höhle, die in Azsuna zwischen dichter Vegetation verborgen ist.

Orb 2 zwischen Suramar und Sturmheim

Der zweite Orb befindet sich in einer Höhle zwischen Suramar und Sturmheim, in der die Banshee Kangaxx steht.

Orb 3 in Val’sharah

Der dritte Orb liegt in Val’sharah an der in den Wegpunkten beschriebenen Position.

Orbs 4 bis 6: Unterwasserhöhlen und Gefahren

Orb 4 in der Unterwasserhöhle

Der vierte Orb befindet sich in einer Unterwasserhöhle in einer Fatigue-Zone, wo du in einem kleinen Zelt im Inneren der Höhle den nächsten Aktivierungspunkt findest.

Orb 5 bei den Mana-Kristallen in Azsuna

Der fünfte Orb liegt in einer Höhle in Azsuna bei den Koordinaten 59.37, 13.13, deren Eingang zwischen Mana-Kristallen und verdorrten Bäumen versteckt ist und in einer runden Kuppel endet.

Orb 6 nördlich von Shield’s Rest

Der sechste Orb steht in einer Unterwasserhöhle bei 67.4, 14.7 nördlich von Shield’s Rest in Sturmheim, deren Eingang unter einem aufgespießten zahnlosen weißen Hai liegt und von schädlichen Dampffontänen umgeben ist.

Orbs 7 bis 9: Versteckte Zugänge und das Schiffswrack

Orb 7 im Hochberg

Der siebte Orb liegt in einer versteckten Höhle bei 55.84, 38.47 im Hochberg, die nicht dem sichtbaren Höhleneingang entspricht, sondern seitlich zwischen Büschen in einen Raum mit Schädeln führt, in dem der Orb in einem der Schädel liegt.

Orb 8 unter Bäumen in Azsuna

Der achte Orb befindet sich in einer Höhle bei 54.02, 26.18 in Azsuna, deren Eingang unter mehreren Bäumen liegt und in der der Orb unter einem Strauch am Höhlenende versteckt ist.

Orb 9 im Schiffswrack in Das Auge Azsharas

Der neunte Orb liegt in einer Unterwasserhöhle unter einem Schiffswrack bei 79.52, 89.31 in der Outdoor-Zone Das Auge Azsharas, die du über den Boden des Wracks, mehrere Öffnungen und einen hinter Seegras verborgenen Zugang erreichst, bevor du den Orb im Wasser auf der rechten Seite zwischen Stalagmiten findest.

Finaler Orb und Abschluss bei Drak’thul

Orb 10 im Lager von Drak’thul

Der zehnte und letzte Orb steht im Lager von Drak’thul an der Verheerten Küste bei 37.45, 71.64 direkt auf dem Tisch, an dem das Rätsel ursprünglich begonnen hat.

Wenn du alle zehn Orbs in der richtigen Reihenfolge aktiviert hast, dankt dir Drak’thul dafür, dass du die Flüstern aus seinem Geist befreit hast, und der Tiefenbewohner wird im Legion Remix bei Hemet Nesingwary XVII zum Kauf freigeschaltet.

