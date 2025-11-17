Haranir Volksfertigkeiten in World of Warcraft

Übersicht mit allen Volksfertigkeiten der Haranir, dem neuen Volk aus World of Warcraft: Midnight.

In der aktuellen Midnight-Beta bekommst du erstmals einen vollständigen Eindruck der Haranir-Volksfertigkeiten, die fast identisch zu den bei einem Gamescom-Interview gezeigten Vorschauen sind, mit einer wichtigen Änderung: Eine frühere Schadensreduktion gegen Aberrationen wurde entfernt und durch einen Kräuterkunde-Bonus ersetzt, während du weiterhin von klar definierten aktiven Fähigkeiten und passiven Vorteilen profitierst.

Lash Out: kritische Treffer und Heilung

Mit Lash Out steigerst du den verursachten kritischen Schaden um 1 Prozent und erhöhst zugleich deine kritische Heilung um 1 Prozent, was jeden Build belohnt, der konsequent auf Crit setzt.

One With Nature: Kräuterkunde und Finesse

One With Nature erhöht deine Kräuterkunde-Fertigkeit um 5 Punkte und gibt dir zusätzlich 10 Punkte Finesse, wodurch sich deine Chance verbessert, beim Sammeln von Kräutern und anderen Ressourcen zusätzliche Materialien zu erhalten.

Rootwalking: Reisen über die Wurzeln der Weltenbäume

Über Rootwalking führst du einen rituellen Tanz aus, der dich direkt zum Cradle teleportiert und dir in den Wurzeln der Weltenbäume von Harandar einen eigenen Reiserouten-Stil eröffnet.

Mit Rootwalking: Return kehrst du anschließend an deinen vorherigen Standort zurück, was diese Volksfertigkeit besonders für schnelle Ortswechsel im Spielalltag nutzbar macht.

Subterranean Predator: Erfahrung und Schaden gegen bestimmte Kreaturen

Subterranean Predator erhöht deine erhaltene Erfahrung aus dem Besiegen von Aberrationen, Bestien und Elementaren um 10 Prozent und verstärkt gleichzeitig deinen Schaden gegen diese Kreaturentypen um 1 Prozent.

Thorn Bloom: Dornenangriff und Heilung im Zielbereich

Mit Thorn Bloom rufst du mächtige Dornen, die bis zu 8 Gegner im Zielbereich angreifen und gleichzeitig bis zu 8 Verbündete innerhalb von 10 Yards um das Zielgebiet heilen, womit die Fähigkeit offensiven Druck und Unterstützung verbindet.

