WoW: Housing-Vorabzug startet, doch Midnight Epic Edition-Dekos fehlen

Mit WoW Patch 11.2.7 startet der Housing-Vorabzug, doch Käufer der Midnight Epic Edition melden fehlende Deko-Belohnungen.

Heute ist Patch 11.2.7 erschienen, und damit hat der Vorabzugang zum Housing begonnen. Käufer der Midnight Epic Edition haben jedoch festgestellt, dass die exklusiven Behausungsgegenstände dieser Edition nicht vorhanden sind. Doch Blizzard hat schnell reagiert und versucht, das Problem so schnell wie möglich zu beheben.

Uns ist ein Problem bekannt, bei dem einige Spieler, die die World of Warcraft: Midnight Epische Edition gekauft haben, ihre erwarteten Behausungsgegenstände nicht erhalten, und wir arbeiten an einer Lösung: Lichterfüllter Brunnen

Leerenverderbter Brunnen

Porträt - „Der Hohe Exarch“

Porträt - „Die Heroldin“

Porträt - „Die Erlöserin“

Porträt - „Die Waldläuferin der Leere“

Lichterfüllter Rundbau

Leerenverderbter Rundbau Wir werden das Problem beheben und die Gegenstände so schnell wie möglich verteilen.

Quelle: Blizzard

