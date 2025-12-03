WoW: Housing-Vorabzug startet, doch Midnight Epic Edition-Dekos fehlen

Spiel:
WoWNewsarchivDezember 2025WoW: Housing-Vorabzug startet, doch Midnight Epic Edition-Dekos fehlen

Geschrieben von Telias am 03.12.2025 um 08:43

Mit WoW Patch 11.2.7 startet der Housing-Vorabzug, doch Käufer der Midnight Epic Edition melden fehlende Deko-Belohnungen.

Heute ist Patch 11.2.7 erschienen, und damit hat der Vorabzugang zum Housing begonnen. Käufer der Midnight Epic Edition haben jedoch festgestellt, dass die exklusiven Behausungsgegenstände dieser Edition nicht vorhanden sind. Doch Blizzard hat schnell reagiert und versucht, das Problem so schnell wie möglich zu beheben.

Epic Edition von WoW Midnight

Uns ist ein Problem bekannt, bei dem einige Spieler, die die World of Warcraft: Midnight Epische Edition gekauft haben, ihre erwarteten Behausungsgegenstände nicht erhalten, und wir arbeiten an einer Lösung:

  • Lichterfüllter Brunnen
  • Leerenverderbter Brunnen
  • Porträt - „Der Hohe Exarch“
  • Porträt - „Die Heroldin“
  • Porträt - „Die Erlöserin“
  • Porträt - „Die Waldläuferin der Leere“
  • Lichterfüllter Rundbau
  • Leerenverderbter Rundbau

Wir werden das Problem beheben und die Gegenstände so schnell wie möglich verteilen.

Quelle: Blizzard

