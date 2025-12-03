Spiel:
WoW Midnight Housing: Übergangslösung für das Problem mit Schattenmondholz

Geschrieben von Telias am 03.12.2025 um 09:16

Im Housing-Vorabzugang von WoW Midnight sind Bäume auf Draenor nutzlos; es gibt jedoch ein anderes Holz als Ersatz für Schattenmondholz.

Mit dem Start des Vorabzugangs zum Housing in Midnight gibt es einige Probleme: Auf Draenor kannst du aktuell noch keine Bäume fällen und damit kein Schattenmondholz sammeln. Blizzard hat deshalb eine Übergangslösung angekündigt – Blizzard erklärt dir genau, wie du trotzdem an das benötigte Holz kommst.

Mit der ersten Veröffentlichung von Patch 11.2.7 sind die Bäume auf Draenor noch nicht bereit zur Ernte. Wir erwarten, dass sie in den kommenden Wochen erntbar werden.

Spieler, die auf der Suche nach Schattenmondholz sind, um damit Gegenstände mit Warlords of Draenor-Berufen herzustellen, sollten stattdessen Olembaholz aus der Scherbenwelt ernten. Der Holzfäller in jeder Nachbarschaft wird Olembaholz in gleicher Menge gegen Schattenmondholz eintauschen, bis die Bäume auf Draenor nachgezogen haben.

Quelle: Blizzard

