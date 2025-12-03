So schnell hast du noch nie in WoW gelevelt: 80-%-XP-Nerf macht Leveln extrem leicht

Patch 11.2.7 reduziert die benötigte XP für Level 70 bis 80 um bis zu 83 Prozent und beschleunigt Leveln sowie Legion-Remix-Fortschritt deutlich.

Mit Patch 11.2.7 hat Blizzard in World of Warcraft die benötigte XP von Level 70 bis 80 massiv reduziert. Du kannst diese letzten Stufen jetzt deutlich schneller leveln und profitierst sogar in Legion Remix von dieser Änderung.

Zwischen Level 70 und 80 brauchst du je nach Stufe zwischen rund 74 und über 83 Prozent weniger Erfahrung. Dein Weg auf Level 80 ist dadurch deutlich kürzer geworden.

Patch 11.2.7: Massive XP-Reduktion von Level 70 bis 80

Mit Patch 11.2.7 wurde der Erfahrungsbedarf pro Level zwischen 70 und 80 stark reduziert. Jede Stufe benötigt jetzt nur noch einen Bruchteil der ursprünglichen Erfahrungspunkte, was das Leveln in WoW in diesem Bereich spürbar beschleunigt.

Konkrete XP-Werte vor und nach dem Nerf

Level Old EXP New EXP % Nerfed 70 -> 71 225.105 58.645 73,95 % 71 -> 72 247.375 60.335 75,61 % 72 -> 73 270.190 62.045 77,04 % 73 -> 74 293.540 63.780 78,27 % 74 -> 75 317.430 65.540 79,35 % 75 -> 76 341.865 67.325 80,31 % 76 -> 77 366.835 69.130 81,16 % 77 -> 78 392.350 70.965 81,91 % 78 -> 79 418.405 72.820 82,60 % 79 -> 80 445.000 74.700 83,21 %

Die Tabelle zeigt dir genau, wie stark der Erfahrungsbedarf pro Stufe reduziert wurde. Ab Level 75 liegst du bei über 80 Prozent weniger benötigter Erfahrung, was deinen Fortschritt auf Level 80 massiv beschleunigt.

Auswirkungen auf Legion Remix

Die reduzierte Erfahrung von Level 70 bis 80 gilt auch für Legion Remix-Charaktere. Diese Charaktere können die finalen Stufen dadurch sehr schnell abschließen und profitieren besonders von der starken XP-Reduktion.

Wenn du einen Charakter in Legion Remix spielst, fliegst du dank dieses XP-Nerfs deutlich schneller durch die letzten Level und erreichst Level 80 mit wesentlich weniger Aufwand.

Einfache passive Level-Methode mit „Eine Zeit des Reflektierens“

21. Jubiläum und Historiker Ju'pa

Für eine passive Level-Methode parkst du deinen Charakter beim 21. Jubiläum bei Historiker Ju'pa. Von dort aus nutzt du eine tägliche Quest, um ohne großen Aufwand Erfahrung zu sammeln.

Tägliche Quest „Eine Zeit des Reflektierens“

Jeden Tag loggst du dich kurz mit diesem Charakter ein und nimmst die Quest Eine Zeit des Reflektierens an. Für Charaktere zwischen Level 70 und 80 bringt dir diese Quest etwa 40 % eines Levels pro Tag, was einen enormen Schub für deinen Fortschritt bedeutet.

Charakter zwischen Level 70 und 80 bei Historiker Ju'pa parken

Täglich einloggen und „Eine Zeit des Reflektierens“ annehmen

Die Trivia-Frage der Quest beantworten

Erfahrung kassieren und wieder ausloggen

Antworten auf alle Fragen bekommst du in diesem Artikel: Antworten für 'Eine Zeit des Reflektierens'

Sehr geringer Zeitaufwand

Der Zeitaufwand für diese Methode ist minimal. Du brauchst pro Tag nur ungefähr 10 Sekunden, um die Quest abzuschließen und den großen XP-Schub mitzunehmen. So kombinierst du die massive XP-Reduktion mit einer extrem bequemen Möglichkeit zum Leveln zwischen 70 und 80.

Quelle: Wowhead

