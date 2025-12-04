WoW Midnight: Season 1 Zeitplan für Raids, Dungeons und Tiefen

Der komplette Zeitplan für Season 1 in WoW Midnight mit allen Terminen für Raids, Dungeons, Großzügige Tiefen und PvP zwischen März und April 2026.

Am 3. März 2026 erscheint die nächste Erweiterung für World of Warcraft. Schon kurz nach dem Release von WoW Midnight startet die erste Saison. Wann die Tiefen, Dungeons und Raids in den einzelnen Schwierigkeitsgraden freigeschaltet werden, hat Blizzard nun verraten. Hier ist der offizielle Zeitplan für Season 1 in Midnight.

Midnight Season 1 Zeitplan

18. März Die Leerenspitze – LFR-Flügel 1, Normaler und heroischer Schwierigkeitsgrad Der Traumriss – LFR, Normaler und heroischer Schwierigkeitsgrad Season 1 Dungeons – heroischer und mythischer Schwierigkeitsgrad PvP Season 1 Großzügige Tiefen



25. März Die Leerenspitze – Geschichtenmodus, LFR-Flügel 2 und mythischer Schwierigkeitsgrad Der Traumriss – mythischer Schwierigkeitsgrad Mythic+ Season 1



1. April Marsch auf Quel'Danas – normaler, heroischer und mythischer Schwierigkeitsgrad Die Leerenspitze – LFR-Flügel 3



8. April Marsch auf Quel'Danas – Geschichtenmodus und LFR-Schwierigkeitsgrad



Quelle: Blizzard

