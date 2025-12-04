WoW Midnight: Season 1 Zeitplan für Raids, Dungeons und Tiefen
Geschrieben von Telias am 04.12.2025 um 13:57
Der komplette Zeitplan für Season 1 in WoW Midnight mit allen Terminen für Raids, Dungeons, Großzügige Tiefen und PvP zwischen März und April 2026.
Inhaltsverzeichnis
Am 3. März 2026 erscheint die nächste Erweiterung für World of Warcraft. Schon kurz nach dem Release von WoW Midnight startet die erste Saison. Wann die Tiefen, Dungeons und Raids in den einzelnen Schwierigkeitsgraden freigeschaltet werden, hat Blizzard nun verraten. Hier ist der offizielle Zeitplan für Season 1 in Midnight.
Midnight Season 1 Zeitplan
- 18. März
- Die Leerenspitze – LFR-Flügel 1, Normaler und heroischer Schwierigkeitsgrad
- Der Traumriss – LFR, Normaler und heroischer Schwierigkeitsgrad
- Season 1 Dungeons – heroischer und mythischer Schwierigkeitsgrad
- PvP Season 1
- Großzügige Tiefen
- 25. März
- Die Leerenspitze – Geschichtenmodus, LFR-Flügel 2 und mythischer Schwierigkeitsgrad
- Der Traumriss – mythischer Schwierigkeitsgrad
- Mythic+ Season 1
- 1. April
- Marsch auf Quel'Danas – normaler, heroischer und mythischer Schwierigkeitsgrad
- Die Leerenspitze – LFR-Flügel 3
- 8. April
- Marsch auf Quel'Danas – Geschichtenmodus und LFR-Schwierigkeitsgrad
Quelle: Blizzard
