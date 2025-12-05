WoW Housing: Das sind die seltensten und teuersten Dekorationen

Extrem seltene Housing-Dekorationen in World of Warcraft kosten 200.000 Echos aus Ny'alotha und setzen rund vier Jahre Farmzeit voraus.

In World of Warcraft gibt es zwei extrem seltene Housing-Dekorationen, die ausschließlich über eine besondere Währung erworben werden. Jede dieser Deko-Optionen kostet dabei ganze 100.000 Echos aus Ny'alotha und ist damit nur mit enormem Zeitaufwand erreichbar.

Zwei extrem seltene Housing-Dekorationen von MUTTER

Die beiden Deko-Items gehören zu den seltensten Einrichtungsobjekten, weil sie nur bei MUTTER erhältlich sind und jeweils eine sehr hohe Menge der speziellen Währung verlangen. Zusammen benötigst du für beide Dekorationen 200.000 Echos aus Ny'alotha, was sie zu einem langfristigen Ziel im Housing-Bereich macht.

Gefangenes Auge von N'Zoth: teure Housing-Dekoration mit Meta-Erfolg

Aussehen des Dekorationsobjekts

Beim Dekorationsobjekt Gefangenes Auge von N'Zoth steht das bekannte Motiv aus der Spielwelt im Mittelpunkt. Das Gefangene Auge von N'Zoth ist in einem verdrehten, glasähnlichen Prisma eingeschlossen und wirkt wie ein unheimliches Artefakt aus den tiefsten Bereichen des Schwarzen Imperiums.

Voraussetzungen und Kauf bei MUTTER

Um diese Dekoration überhaupt kaufen zu können, musst du zuerst den BfA-Meta-Erfolg Die Waffen nieder abschließen. Erst nach Abschluss dieses Erfolgs steht dir das Gefangene Auge von N'Zoth bei MUTTER in der Kammer des Herzens zum Kauf zur Verfügung, wodurch der Zugang zu dieser Dekoration klar an diesen umfassenden Fortschritt gebunden ist.

Kosten in Echos aus Ny'alotha

Für das Gefangene Auge von N'Zoth sind 100.000 Echos aus Ny'alotha fällig. Diese Menge an Währung macht deutlich, dass es sich um eine der aufwendigsten Housing-Dekorationen handelt, die du dir überhaupt erspielen kannst.

MUTTERs titanische Kohlenpfanne: Lichtquelle mit Leuchteffekten

Aussehen und Funktion als Dekoration

MUTTERs titanische Kohlenpfanne fungiert als einfache Lichtquelle, die im oberen Bereich Leuchteffekte erzeugt. Die Dekoration bringt damit eine schlichte, aber auffällige Lichtstimmung in dein Housing-Umfeld, ohne zusätzliche Effekte oder weitere spielerische Funktionen.

Zugänglichkeit ohne Meta-Erfolg

Im Gegensatz zum Gefangenen Auge von N'Zoth ist für MUTTERs titanische Kohlenpfanne kein Meta-Erfolg erforderlich. Du kannst diese Dekoration direkt bei MUTTER erwerben, ohne vorher einen umfassenden Erfolgsabschluss nachweisen zu müssen, was sie in der Zugänglichkeit deutlich unkomplizierter macht.

Kosten in Echos aus Ny'alotha

Auch für MUTTERs titanische Kohlenpfanne werden 100.000 Echos aus Ny'alotha verlangt. Damit liegt der Preis exakt auf dem Niveau des Gefangenen Auges von N'Zoth, sodass beide Deko-Objekte in dieser Hinsicht gleich aufgestellt sind.

Echos aus Ny'alotha als Währung für Housing-Dekorationen

Quellen der Echos aus Ny'alotha

Die benötigten Echos stammen aus spielinternen Inhalten, die rund um das Schwarze Imperium angesiedelt sind. Einen großen Teil der Echos aus Ny'alotha erhältst du über Invasionen des Schwarzen Imperiums, während weitere Mengen durch das Besiegen von Bossen im Ny'alotha-Raid hinzukommen.

Wöchentliche Menge

Laut den genannten Angaben kannst du pro Woche ungefähr 1.000 bis 1.500 Echos erspielen. Dieser Wert dient als Richtlinie dafür, wie schnell du Fortschritte machst, wenn du regelmäßig an den entsprechenden Aktivitäten teilnimmst.

Zeitaufwand für beide Housing-Dekorationen

Für beide Housing-Dekorationen zusammen werden insgesamt 200.000 Echos aus Ny'alotha benötigt. Diese Summe ergibt sich aus den jeweiligen Kosten von 100.000 Echos pro Item und bildet die Grundlage für alle weiteren Überlegungen zum Zeitaufwand.

Auf Basis der wöchentlichen Menge an Echos aus Ny'alotha ergibt sich ein sehr langer Zeitraum, bis du dir beide Dekorationen leisten kannst. Der Artikel beziffert den Aufwand auf ungefähr 200 Wochen, was in der Praxis knapp vier Jahre an kontinuierlichem Farmen entspricht, wenn du beide Housing-Dekorationen kaufen willst.

Kritik am Verhältnis von Aufwand und Belohnung

Zusätzlich zum reinen Währungsgrind kommt der Aufwand für den Meta-Erfolg hinzu, der bereits viel Zeit und Einsatz erfordert. Der Artikel stellt daher die Frage in den Raum, warum diese seltenen Dekorationen nicht automatisch kostenlos vergeben werden, sobald der Meta-Erfolg erreicht ist, obwohl Spieler schon so viel Fortschritt und Engagement investiert haben.

Quelle: Wowhead

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.