WoW Housing: Spieler sperren Nachbarn in Behausungen ein

In WoW Housing ermöglichen Käfig-Objekte, Nachbarn in Behausungen einzusperren. Spieler entdecken neue kreative Möglichkeiten und unerwartete Mechaniken.

Die frühe Housing-Phase in World of Warcraft zeigt bereits, wie schnell Spieler neue Möglichkeiten in ihren Behausungen entdecken. Dabei entstehen nicht nur kreative Bauwerke wie schwebende Häuser, laufende Häuser oder sogar 3D-Kinos, sondern auch überraschende Mechaniken in den Housing-Gebieten.

Eine dieser Mechaniken sorgt aktuell für Aufmerksamkeit: Mit bestimmten Käfig-Objekten können Spieler andere innerhalb ihrer Behausung festhalten und so die Grenzen ihrer Housing-Grundstücke ausreizen.

Wie Spieler andere im Housing einsperren können

Bestimmte Käfig-Objekte ermöglichen es dir, Nachbarn oder Freunde direkt in deiner Behausung einzusperren. Diese Funktion zeigt, wie weitreichend die Gestaltungsspielräume im Housing sind und wie intensiv sich die Community mit den vorhandenen Objekten beschäftigt. Die Entdeckung passt zu den vielen kreativen Konstruktionen, die bereits im Rahmen der frühen Housing-Woche umgesetzt wurden.

Pranks und Nachbarschafts-Spaß durch Housing-Interaktionen

Das Einsperren anderer Spieler wird genutzt, um harmlose Streiche zu spielen und für zusätzlichen Spaß zwischen Nachbarn zu sorgen. So kannst du einen neugierigen Nachbarn einsperren oder dich dafür rächen, selbst aus einem Haus ausgesperrt worden zu sein. Solche Aktionen greifen die Idee von Pranks auf und machen die Interaktionen in den Housing-Gebieten lebendiger.

