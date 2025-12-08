WoW Housing: Trick für durchsichtige Fenster

Spiel:
WoWNewsarchivDezember 2025WoW Housing: Trick für durchsichtige Fenster

Geschrieben von Bytewave am 08.12.2025 um 16:25

Durch eine Drehung werden Fenster im WoW-Housing auf der Rückseite transparent und ermöglichen neue dekorative Ansichten innerhalb von Behausungen.

Inhaltsverzeichnis
  1. Warum Fenster nicht durchsichtig wirken und wie der Trick funktioniert
  2. Einsatzmöglichkeiten für umgedrehte Fenster
    1. Beispiele aus der Community
  3. Wichtige Besonderheiten und Einschränkungen

In vielen Behausungen von World of Warcraft wirken Fenster zunächst unscheinbar, doch ein geschickter Dreh verwandelt sie in transparente Elemente für kreative Räume. Dieser Effekt entsteht, weil ihre Rückseite durchsichtig ist und damit neue Möglichkeiten für dekorative Szenen in deinem Housing eröffnet.

WoW Behausungen durchsichtige Fenster

Warum Fenster nicht durchsichtig wirken und wie der Trick funktioniert

In der Standardrotation erzeugen Fenster einen leuchtenden Glaseffekt, der die Sicht verdeckt und den Eindruck einer undurchsichtigen Fläche hinterlässt. Die Scheibe selbst ist jedoch auf der Rückseite durchsichtig, da der Lichteffekt nur aus einer Richtung wirkt und dadurch neue Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Der Trick nutzt genau dieses Verhalten aus: Du drehst das Fenster um 180 Grad und nutzt so die durchsichtige Rückseite. Das funktioniert im normalen und im erweiterten Bearbeitungsmodus, wobei dir die erweiterten Werkzeuge genauere Platzierungen ermöglichen.



Einsatzmöglichkeiten für umgedrehte Fenster

Beispiele aus der Community

Ein Beispiel zeigt einen gemütlichen Indoor-Garten, der durch zwei umgedrehte Fenster sichtbar gemacht wurde und den Raum optisch erweitert. Spieler setzen diese Methode außerdem ein, um künstliche Außenansichten, Glasvitrinen oder Aquarien zu gestalten.

WoW Behausungen Indoor-Garten durchsichtige Fenster
Wichtige Besonderheiten und Einschränkungen

Das Umdrehen entfernt nicht das Licht, das durch die Scheibe fällt, wodurch dahinter platzierte Objekte weiterhin beleuchtet bleiben. In bestehenden Beispielen wird das durch ähnlich gefärbte oder beleuchtete Pflanzen ausgeglichen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen.

WoW Behausungen Strahlendes Fenster

Auch farbig getönte Fenster eignen sich für besondere Effekte, etwa orangefarbene Fenster, die eine warme Lichtstimmung erzeugen und dekorative Präsentationen wie Vitrinen unterstützen.

Quelle: Wowhead

