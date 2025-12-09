Legion Remix: Partikel der zerbrochenen Zeit jetzt unbegrenzt tauschen

Spiel:
WoWNewsarchivDezember 2025Legion Remix: Partikel der zerbrochenen Zeit jetzt unbegrenzt tauschen

Geschrieben von Telias am 09.12.2025 um 09:39

Ein Hotfix im Legion Remix erlaubt es, Partikel der zerbrochenen Zeit ohne tägliches Limit gegen Andenken oder Macht einzutauschen.

Ein aktueller Hotfix im Legion Remix hebt die tägliche Tauschbegrenzung für Partikel der zerbrochenen Zeit vollständig auf. Spieler erhalten dadurch neue Möglichkeiten, ihre Ressourcen gezielt in Macht und Ausdauer umzuwandeln.

Erus bietet unbegrenzten Tausch an

Im Unendlichen Basar verkauft Erus nun 10 Stück Fragmentiertes Andenken an Epochenherausforderungen für jeweils ein Partikel der zerbrochenen Zeit – ohne Limit. Damit entfällt die vorherige Beschränkung von 50 Umtauschvorgängen pro Tag.

World of Warcraft: Legion Remix
