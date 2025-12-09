World of Warcraft Housing: Deko-Sammlung mit Addon verfolgen

Das Addon ALL THE THINGS unterstützt nun das vollständige Tracking aller Housing-Dekorationen in World of Warcraft und zeigt fehlende Objekte direkt im Spiel.

Spielerbehausungen bringen neue Energie in dein Sammelspiel von World of Warcraft, denn jetzt verfolgst du jede Housing-Dekoration direkt im Spiel. Mit dem Addon ALL THE THINGS erhältst du ein Werkzeug, das dir sofort zeigt, welche Deko dir noch fehlt und wie du sie effizient sammelst.

Überblick über Housing-Dekorationen

Dekorationen sind ein zentraler Bestandteil der neuen Behausungen und bieten dir zahlreiche Sammelmöglichkeiten. Durch den frühen Zugang zum Housing entsteht eine breite Auswahl an Objekten, die du systematisch erfassen kannst. Das Addon unterstützt dich dabei, jede dieser Dekorationen sichtbar zu machen.

Das Addon ALL THE THINGS

ALL THE THINGS ist ein Addon, das dir umfangreiche Anpassungen bietet und alle Sammlerdaten ohne externe Tools verwaltet. Du nutzt Wegpunkte, prüfst offene Sammelobjekte und bleibst jederzeit im Spiel. Für Sammler entsteht dadurch eine klare Übersicht über fehlende Elemente.

Um Deko-Inhalte zu erfassen, aktivierst du im Menü des Addons die Option „Decor“ unter Account-Wide Things. Sobald diese Einstellung aktiv ist, zeigt dir ALL THE THINGS, welche Dekorationen du bereits besitzt und welche noch fehlen.

Unterstützung für Komplettisten

Das Addon verschafft dir einen direkten Überblick über Housing-Objekte in jeder Zone und hebt fehlende Stücke hervor. Für Spieler, die alle Dekorationen besitzen möchten, bietet die interne Darstellung klare Vorteile. Die direkte Navigation über Wegpunkte sorgt dafür, dass du beim Sammeln keine Umwege machst.

Quelle: Wowhead

