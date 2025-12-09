WoW Housing: Hausstufe 6 bringt neue Ambiente Beleuchtung zur Midnight Beta

Die Hearthlight Armillary erweitert die Beleuchtungsoptionen in WoW-Behausungen und wird mit Hausstufe 6 sowie neuen Housing-Stufen freigeschalten.

Mit Hausstufe 6 erhältst du in World of Warcraft ein neues Werkzeug, das deine Gestaltungsmöglichkeiten deutlich erweitert. Die Hearthlight Armillary verändert das Ambiente in deinen Behausungen und eröffnet frische Optionen für stimmungsvolles Housing. Das Midnight-Beta-Update hebt zudem das Fortschrittssystem an und schafft Raum für zusätzliche Entwicklungen.

Housing-Aufwertungen in der Midnight-Beta

Mit der Einführung der neuen Beta-Inhalte steigt die maximale Housing-Stufe auf 9. Diese Erweiterung öffnet weitere Bauoptionen und Verbesserungen, die dein Housing flexibler machen. Hausstufe 6 bringt dabei das zentrale Objekt, die Hearthlight Armillary, als bedeutende Neuerung.

Hearthlight Armillary – neues Beleuchtungsinstrument

Funktionen und Einsatzmöglichkeiten

Die Ambiente Beleuchtung lässt sich mit der Hearthlight Armillary exakt steuern. Du passt die Stimmung deiner Räume nach Wunsch an und setzt gezielte Akzente. Weitere Exemplare erhältst du beim Letzten Architekten, wodurch du mehrere Bereiche deiner Behausungen gleichzeitig ausleuchten kannst.

Beleuchtungsmodi der Hearthlight Armillary

Default

Natural Light

Unnatural Dark

Evening Calm

Midnight

Gestaltungsspielraum und kreative Möglichkeiten

Die veränderbaren Lichtstimmungen wirken sich klar auf das Erscheinungsbild deiner Innenräume aus. Die globalen Beleuchtungsschalter sorgen dafür, dass du Szenen flexibel setzt und das Housing um zusätzliche kreative Ebenen erweitern kannst. Das Zusammenspiel aus dynamischer Beleuchtung und neuen Stufen schafft eine präziser steuerbare Wohnumgebung.

Quelle: Wowhead

