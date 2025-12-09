Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.7
WoWNewsarchivDezember 2025WoW Housing: Hausstufe 6 bringt neue Ambiente Beleuchtung zur Midnight Beta

WoW Housing: Hausstufe 6 bringt neue Ambiente Beleuchtung zur Midnight Beta

Geschrieben von Bytewave am 09.12.2025 um 14:32

Die Hearthlight Armillary erweitert die Beleuchtungsoptionen in WoW-Behausungen und wird mit Hausstufe 6 sowie neuen Housing-Stufen freigeschalten.

Inhaltsverzeichnis
  1. Housing-Aufwertungen in der Midnight-Beta
  2. Hearthlight Armillary – neues Beleuchtungsinstrument
    1. Funktionen und Einsatzmöglichkeiten
    2. Beleuchtungsmodi der Hearthlight Armillary
  3. Gestaltungsspielraum und kreative Möglichkeiten

Mit Hausstufe 6 erhältst du in World of Warcraft ein neues Werkzeug, das deine Gestaltungsmöglichkeiten deutlich erweitert. Die Hearthlight Armillary verändert das Ambiente in deinen Behausungen und eröffnet frische Optionen für stimmungsvolles Housing. Das Midnight-Beta-Update hebt zudem das Fortschrittssystem an und schafft Raum für zusätzliche Entwicklungen.

WoW Behausungen Hearthlight Armillary Standard

Housing-Aufwertungen in der Midnight-Beta

Mit der Einführung der neuen Beta-Inhalte steigt die maximale Housing-Stufe auf 9. Diese Erweiterung öffnet weitere Bauoptionen und Verbesserungen, die dein Housing flexibler machen. Hausstufe 6 bringt dabei das zentrale Objekt, die Hearthlight Armillary, als bedeutende Neuerung.

WoW Behausungen Hearthlight Armillary Unnatural Dark


Zurück zur Übersicht

Hearthlight Armillary – neues Beleuchtungsinstrument

Funktionen und Einsatzmöglichkeiten

Die Ambiente Beleuchtung lässt sich mit der Hearthlight Armillary exakt steuern. Du passt die Stimmung deiner Räume nach Wunsch an und setzt gezielte Akzente. Weitere Exemplare erhältst du beim Letzten Architekten, wodurch du mehrere Bereiche deiner Behausungen gleichzeitig ausleuchten kannst.

Beleuchtungsmodi der Hearthlight Armillary

  • Default
  • Natural Light
  • Unnatural Dark
  • Evening Calm
  • Midnight
WoW Behausungen Hearthlight Armillary
Zurück zur Übersicht

Gestaltungsspielraum und kreative Möglichkeiten

Die veränderbaren Lichtstimmungen wirken sich klar auf das Erscheinungsbild deiner Innenräume aus. Die globalen Beleuchtungsschalter sorgen dafür, dass du Szenen flexibel setzt und das Housing um zusätzliche kreative Ebenen erweitern kannst. Das Zusammenspiel aus dynamischer Beleuchtung und neuen Stufen schafft eine präziser steuerbare Wohnumgebung.

Quelle: Wowhead

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.