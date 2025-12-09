Hobbit-Haus in WoW: Kreatives Tutorial für Housing

Das Tutorial zeigt den vollständigen Bau eines Hobbit-Hauses in World of Warcraft inklusive verwendeter Items, Budget und besonderen Anpassungen.

In Azeroth entstehen Behausungen, die weit über einfache Konstruktionen hinausgehen. Ein Hobbit-Haus gehört zu diesen besonderen Projekten, denn es verbindet Handwerkskunst mit kreativer Gestaltung. Das veröffentlichte Tutorial zeigt Schritt für Schritt, wie ein detailreiches Hobbit-Heim in World of Warcraft entsteht und welche Elemente dafür genutzt wurden.

Überblick über das Tutorial zum Hobbit-Haus

Das Hobbit-Haus gilt als Behausung mit besonderem Charakter, weil es nicht allein aus Holz oder Stein besteht, sondern eine Idee in Form bringt. Das Tutorial richtet sich an Housing-Begeisterte und zeigt, wie du neue Techniken entdeckst und dein eigenes Hobbit-Heim nachbauen kannst.

Verwendete Gegenstände und Budget

Alle verwendeten Items, Mengen und Fundorte wurden gesammelt bereitgestellt und stammen von Nachbarschaftshändlern sowie Schmugglern. Das Gesamtbudget von 198/200 ermöglicht freie Experimente und gibt Orientierung für die Planung des Projekts.

Hier geht's zur Gegenstandsliste

Anpassungen durch fehlende Beta-Items

Ersetzungen und Besonderheiten

Einige Gegenstände aus der Beta stehen aktuell nicht zur Verfügung, weshalb der Ersteller bestimmte Elemente austauschte. So wurde der ursprüngliche Türgriff durch den Small Wooden Stool ersetzt, der stark verkleinert werden muss, um beim Öffnen der Tür nicht zu stören.

Herausforderungen im Bauprozess

Tarnung des Allianz-Hauses

Die Tarnung des Allianz-Hauses erwies sich als anspruchsvoll, weshalb der Ersteller auf das Orc-Haus zurückgriff. Die Umsetzung bleibt möglich, erfordert jedoch mehr Aufwand, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

