World of Warcraft feiert 20 Jahre: Alle Events und Belohnungen im Überblick!

Dieses Jahr steht ein großes Jubiläum in World of Warcraft an. Seit 20 Jahren können wir nun schon Azeroth zu einem sicheren Ort machen und es mit jedem Patch vor dem Untergang retten. Schon wieder.

Dieser Geburtstag ist nicht nur für viele Spieler etwas ganz Besonderes, sondern auch für die Entwickler. Viele Erinnerungen wurden geschaffen, unzählige Freundschaften geknüpft, so manche Beziehung ist daraus entstanden, und unendlich viele Stunden Spielzeit wurden in World of Warcraft verbracht.

Dass dieses Jubiläum also etwas ganz Besonderes werden würde, hatten wir ja alle vermutet. Doch jetzt hat Blizzard im WoWCast bekannt gegeben, wie groß dieses Event wirklich sein wird. Und es ist wirklich gigantisch!

Das Event dauert einen kompletten Patch 11.0.5 lang. Der Patch wird über zwei Monate andauern, sodass jeder Spieler die Möglichkeit hat, in Ruhe alle Inhalte zu spielen und seine Belohnungen zu sammeln.

Schwarzfelstiefen kommen als Raid

Tore von Ahn’Qiraj öffnen erneut

Neue Zeitwanderungs-Instanzen

Höhlen der Zeit

PvP-Rauferei Korraks Rache

Weltbosse

Neue Belohnungen

Neue Währung

Dracthyr

Schamanen

Die Schwarzfelstiefen

Die Schwarzfelstiefen sind komplett überarbeitet worden. Dabei war es den Entwicklern wichtig, den Raid so zu gestalten, dass man sich in der Zeit zurückversetzt fühlt. Die Schwarzfelstiefen können mit 10-15 Spielern bestritten werden. Es warten acht Bosse und fünf Minibosse darauf, auf die Bretter geschickt zu werden. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsmodi, denn ihr könnt die Schwarzfelstiefen im LFR, NHC oder HC spielen. Schnappt euch also eure Teammates und erlebt diesen Raid noch einmal neu.

Schwarzfelstiefen

Tore von Ahn’Qiraj

Die Tore von Ahn’Qiraj öffnen sich wieder. Natürlich nicht in der jetzigen Zeit – das wäre dann vielleicht etwas zu chaotisch. Aber Chromie hat einen Weg gefunden, damit jeder dieses Abenteuer neu erleben kann. Wie wir alle wissen, kann ja nichts schiefgehen, wenn Chromie ihre Finger im Spiel hat. Das ist ja bisher noch immer gut gegangen. Oder?

Chromie versichert euch jedenfalls, dass sie die Vergangenheit sicher darstellen kann. Also praktisch wie in einem Museum. Aber Chromie wäre nicht Chromie, wenn nicht wieder irgendwas durcheinander geraten würde.

Es werden Gegner auftauchen, die nun wirklich nicht in Silithus sein sollten. Ihr werdet einige alte Bekannte treffen, die ihr wahrscheinlich privat nicht zu einem Kaffee eingeladen hättet. Wobei Kel’Thuzad ja irgendwie schon fast zur Familie gehört. Der taucht immer dort auf, wo man ihn nicht erwartet. Fast wie der ungeliebte Onkel, der auf jeder Feier auftaucht, und jeder fragt sich, wer ihn eingeladen hat. So wie Kel’Thuzad eben.

An diesem Event könnt ihr über den Dungeonbrowser teilnehmen. So könnt ihr jederzeit an diesem Ereignis teilnehmen und in Ordnung bringen, was Chromie irgendwie verbockt hat.

Chromie Event

Zeitwanderungen

Die World of Warcraft Community liebt Zeitwanderungen. Sie sind eine tolle Abwechslung, perfekt, um Twinks zu leveln, und die Zeitwanderungshändler haben schöne Belohnungen, für die es sich lohnt, die älteren Dungeons noch einmal zu spielen.

Zum 20-jährigen Jubiläum von WoW gibt es neue alte Instanzen in der Zeitwanderungsrotation. Die originalen Dungeons vom Start der World of Warcraft Reise sind nun bereit, betreten zu werden. Darunter die Todesminen, Zul’Farrak, Düsterbruch und Stratholme. Wobei Düsterbruch und Stratholme in jeweils zwei Flügel aufgeteilt werden.

Diese Dungeons sind mit dem Jubiläum das erste Mal spielbar, werden aber bei den Zeitwanderungen fortan ihren festen Platz finden.

Außerdem könnt ihr nun mit Charakteren, ab Level 10, Zeitwanderungen spielen. Gerade zum Leveln ist das eine Änderung, die viele Spieler freuen wird.

Auch die Zeitwanderungshändler wurden komplett überarbeitet. Neue Mounts, neues Transmog und neue Haustiere sind nun im Angebot. Das betrifft auch die Händler der anderen Zeitwanderungen. Es lohnt sich also, dort wieder einmal vorbeizuschauen, wenn sie da sind.

Wer das Mount von Baron Totenschwur noch nicht hat, dem sei verraten, dass dieses auch in den Zeitwanderungen droppen kann.

Neue Zeitwanderungen

Höhlen der Zeit

Wie jedes Jahr finden die Festlichkeiten wieder in und um die Höhlen der Zeit statt. Wenn ihr dort ankommt, werdet ihr auf den ersten Blick sehen, dass sich dort einiges zur Feier des Jubiläums getan hat. Denn rund um den Eingang gibt es nun viele Aktivitäten, an denen ihr teilnehmen könnt. Darunter findet ihr:

Kleiner Stylecheck

Lehrensucher Cho erzählt Geschichten

Mount-Minispiel

Eislaufbahn

Haustierecke

Cosplay als Held

Fortsetzung Geheimnisse von Azeroth

Rätsel beim Gästebetreuer

PvP-Rauferei Korraks Rache

Auch an PvP-Spieler wird gedacht. Die PvP-Rauferei Korraks Rache ist ebenfalls Teil des Jubiläums. Dieser Modus ist während des gesamten Events aktiv und kann gespielt werden.

Weltbosse

Die drei Weltbosse, die euch schon bei einigen Geburtstagsevents begegnet sind, werden auch dieses Mal wieder Teil der Aktivitäten sein. Zusätzlich gibt es zwei weitere Weltbosse, die am 20. Geburtstag von World of Warcraft ihre Premiere feiern: Das Sha des Zorns und Archavon, der Steinwächter.

Sha des Zorns

Neue Belohnungen

Bei so vielen Aktivitäten gibt es natürlich auch viele neue Belohnungen zu ergattern. Zum einen gibt es ein neues Phönix-Reittier, das an Al’ars Asche angelehnt ist und eine imposante Rüstung trägt. Diese Rüstung erinnert an die Service-Belohnungen, die die Entwickler von Blizzard einst erhielten.

Phoenix-Reittier

Nicht nur das Mount wird diese Ausrüstung tragen, auch ihr als Spieler könnt während des Jubiläums das Schwert, den Schild und die Krone erhalten. Diese Gegenstände waren Spielern sonst nicht zugänglich.

Dazu gehört auch ein Spielzeug, das euch einen Ring am Finger tragen lässt. Ein weiteres neues Spielzeug ist das 20-Jahre-Ballon-Spielzeug.

Neues Spielzeug

Natürlich dürfen neue Haustiere nicht fehlen. Bei dem Event könnt ihr euch einen Babyschreckenslord als Begleiter erspielen.

Babyschreckenslord

Transmog-Sammler werden bei diesem Event besonders viel Spaß haben, denn die T2 Sets wurden komplett überarbeitet und modernisiert. Für die Klassen, die es damals noch nicht gab, wurden eigene Transmogs erstellt, die an die NPCs aus vergangenen Tagen angelehnt sind.

Paladin

Hexer, Dämonenjäger und Schurke

Krieger, Druide und Priester

Mönch, Schamane und Evoker

Todesritter, Jäger und Magier

Außerdem gibt es im Handelsposten im November Rückentransmogs, die 30 Jahre Warcraft feiern.

Rückentransmog

Neue Währung

Mit dem Event wird eine neue Währung eingeführt. Diese kann über wöchentliche Aufgaben des Events erspielt werden. Auch in den regulären Aktivitäten in World of Warcraft werdet ihr mit der neuen Währung belohnt. So erhaltet ihr sie zum Beispiel über Weltquests.

Dracthyr

Die Dracthyr bekommen nun die Möglichkeit, weitere Klassen zu spielen. Sie müssen nicht mehr Rufer sein. Wer sich einen Dracthyr erstellt, kann nun zwischen Evoker, Jäger, Schurke, Priester, Magier, Krieger und Hexenmeister wählen.

Klassen für den Dracthyr

Außerdem bekommen die Dracthyr ein neues Talent fürs Himmelsreiten. Sie können nun mit zwei weiteren Spielern in Formation fliegen, was wirklich beeindruckend aussieht!

Schamanen

Die Schamanen-Spieler wünschen sich schon lange neue Aszendenzformen. Mit dem Start des Jubiläums bekommen sie nun zu jedem Element eine neue Form spendiert.

Eis Aszendenz

Feuer Aszendenz

Luft Aszendenz

Wiederkehrende Jubiläums-Haustiere

Mit dem Jubiläumsevent kehren auch Haustiere ins Spiel zurück, die wir bei den vergangenen Jubiläen freischalten konnten. Die Haustiere können wir um die Jubiläumswährung bei einem der Eventhändler erstehen.

Blizzardbärenbaby - Belohnung vom 4. Jubiläum

Welpling von Onyxia - Belohnung vom 5. Jubiläum

Geschmolzenes Kernhündchen - Belohnung vom 10. Jubiläum

Kernhundkette - Belohnung für das Abschließen des Geschmolzenen Kern LFR Raids zum 10. Jubiläum

Hassfunken junior - Rare Drop von Ragnaros im Geschmolzenen Kern LFR während dem 10. Jubiläum

Klein Nefarian - Belohnung vom 15. Jubiläum

