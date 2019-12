Event Guide für das Winterhauchfest 2019

Das Winterhauchfest ist eines von mehreren Weltereignissen in World of Warcraft und hat heute begonnen. In diesem Artikel sind alle Neuerungen aus diesem Jahr gelistet.

Das Winterhauchfest hat heute begonnen und findet bis zum 2. Januar 2020 statt. Es ist das einzige Weltereignis in World of Warcraft, welches jedes Jahr garantiert neue Inhalte verpasst bekommt. In jedem Jahr gibt es nämlich ein neues besonderes Winterhauchfest. Dieses bekommen wir in der Nähe von Altvater Winter als Winterhauchgeschenk am 25. Dezember.

Besonderes Winterhauchgeschenk 2019

Bisher war es so, dass wir schon vorab wussten, was wir als besonderes Geschenk von Altvater Winter erhalten. Doch weder das neue besondere Geschenk, noch der dazugehörige Erfolg sind in den Dateien von WoW zu finden. Wir gehen aber dennoch davon aus, dass wir am 25. Dezember nicht enttäuscht werden. Blizzard hat vermutlich bewusst diese Inhalte nicht clientseitig, sondern nur serverseitig hinzugefügt, sodass wir überrascht werden.

Altfeder Pepe

In den Spieldateien von Patch 8.3 wurde Pepe in einer Weihnachtsverkleidung entdeckt. Pepe mit dieser Winterhauchfestverkleidung erhalten wir laut Blizzard durch einen Gegenstand (Ein winziger Winterhut) von Altfeder Pepe, den wir in Orgrimmar und in Eisenschmiede beim Karren der Kokelwälder finden. Patch 8.3 ist jedoch noch nicht online, weshalb Pepe auch noch nicht anwesend ist.

Gegenstände aus dem Gestohlenen Geschenk

Durch die Tagesquests vom Winterhauchfest erhalten wir ein Gestohlenes Geschenk als Belohnung. Darin befinden sich unter anderem die besonderen Winterhauchgeschenke aus den Vorjahren. In diesem Geschenk sind aber noch zahlreiche weitere Gegenstände wie Haustiere eingepackt. Darunter auch die beiden Ausrüstungsgegenstände Miniaturwinterhauchbaum und Leuchtendes Geschenk mit Item-Level 395 in diesem Jahr.

Winterhauchfest 2018

Da es im letzten Jahr mehrere Neuigkeiten gab, haben wir eine kurze Zusammenfassung für euch erstellt. Weitere Details zu allen Items und allen anderen Dingen von diesem Weltereignis bekommt ihr in unserem Guide zum Winterhauchfest.

