Abschwächungen für den Ewigen Palast mit den kommenden Wartungsarbeiten

Es ist nun zwei Monate her, als Bosse zuletzt im Ewigen Palast abgeschwächt wurden. Doch diese Woche ist es jedoch wieder so weit. Die nächsten so genannten „Nerfs“ folgen mit den Wartungsarbeiten für World of Warcraft an diesem Mittwoch. Abgeschwächt werden zwei Bosse im mythischen Schwierigkeitsgrad, sowie ein Boss in allen Schwierigkeitsgraden.

With scheduled weekly maintenance in each region, we’re making the following adjustments to encounters in Azshara’s Eternal Palace:

Dungeons and Raids

The Eternal Palace Orgozoa Reduced Orgozoa’s health by 5% on Mythic difficulty. Reduced the health of Zoatroids and Orgozoa’s naga allies by 5% on Mythic difficulty. Queen’s Court Reduced the health of Silivaz and Pashmar by 5% health on Mythic difficulty. Queen Azshara Powering up an Ancient Ward or draining Azshara’s Ward of Power now reduces the maximum health of the caster by 8% per stack on all difficulties (was 10%).



In this region, maintenance is scheduled to begin at 7:00 a.m PDT on Tuesday, December 17. Thank you!