Pre-Event zu Shadowlands: Die Zombi-Invasion wird auf den PTRs getestet

Blizzard lädt uns zum Test der Zombi-Invasion am 4. September um 17.00 Uhr ein. Es handelt sich um einen Stress-Test bei dem die Auslastung der WoW Server getestet wird. Als kleinen Anreiz wurde mit der Einladung bekannt gegeben, dass wir in Sturmwind und Orgrimmar auf Mitarbeiter von Blizzard treffen.

Tomorrow, Friday 4 September, at 5:00 p.m. CEST, we’re going to perform a stress test on the Pre-patch PTR.

Please make sure you select “Public Test Realm” in the Battle.net App, and log in at that time, and join Blizzard employees in Stormwind and Orgrimmar as we test the updates to the event that were made in this latest build.

Thereafter, please leave any feedback you have on the experience in this thread.

We’ll see you in Stormwind and Orgrimmar. Thank you!