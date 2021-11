Blizzard spricht über fraktionsübergreifendes Raiden

World of Warcraft hat ein großes Problem. Seit Jahren wechseln immer mehr Allianz-Spieler zur Horde, weil diese Fraktion Vorteile beim Raiden hat. Blizzard hat dies nie wirklich interessiert, denn weder die Volksboni der Allianz wurden verstärkt, noch wurden die Volksboni der Horde abgeschwächt. Angefangen hat dies vor langer Zeit als die ersten Progress-Gilden zur Horde gewechselt sind, da sie sich einen Vorteil erhofft haben. Immer mehr Gilden sind nachgezogen und so mussten auch immer mehr Spieler zur Horde wechseln. Denn die besten Gilden sind nun mal bei der Horde und die Auswahl ist bei dieser Fraktion auch deutlich höher, weshalb es einfacher ist eine Gilde zu finden.

Die Allianz ist noch nicht ausgestorben und damit dies nicht passiert, kommt möglicherweise bald das Fraktionsübergreifende Raiden in World of Warcraft. Es ist zwar noch nicht sicher ob das fraktionsübergreifende Raiden wirklich kommt, aber in einem Interview mit VentureBeat hat Ion Hazzikostas zumindest bestätigt, dass dieses Thema bei den Entwicklern auf dem Radar ist. Wenn Jaina und Thrall zusammenarbeiten, warum sollten es nicht auch die Spieler tun? Laut Ion könnten damit soziale Probleme gelöst werden.

GamesBeat: Talking about community requests and maybe stubbornness, is something like cross-faction raiding a bit more on the radar as a possibility these days?

Hazzikostas: I’d say that is a bit more on the radar, yes. That’s one of those areas where, a lot of things to solve, a lot of things to figure out to make it happen, but at the end of the day, if Jaina and Thrall are working alongside each other in the raid, why can’t Alliance and Horde players also work alongside each other in that raid, especially when we know it’s going to solve a lot of the social problems people are grappling with? Particularly trying to keep a high-end Alliance guild together in North America or a Horde one in Oceania.