World of Warcraft: In Dragonflight ist der Barbier kostenlos

Auf Twitter teilten die Entwickler mit, dass der Barbier in World of Warcraft Dragonflight kostenlos ist. Die Kosten, die man fürs Verändern des Aussehens, aufbringen muss, sind zwar auch zu Shadowlands noch überschaubar. Dennoch kommt diese Veränderung vorallem Neu- oder Wiedereinsteiger zu Gute, da sie diese Beträge fürs Verändern einer Frisur, der Mimik oder sonstiger Merkmale ihres Helden nicht mehr leisten müssen. Je mehr Anpassungen man in Shadowlands oder vorherigen Erweiterungen vornahm, desto höher wurden die Kosten. So nicht mehr in WoW Dragonflight, denn hier ist der Barbier nun kostenlos.

@WarcraftDevs "The Barbershop services are now free of cost." Is this just for the alpha, or planned for live?

Yes, this is a permanent change for Dragonflight.