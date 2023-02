Neues Gesandten-System in WoW Patch 10.0.7 ermöglicht Fraktionsunterstützung

Reliquary Scroll of Perception

Allows the caster to detect small treasures while exploring the Forbidden Reach for 1 hour. 2.000 Elementarüberfluss

Sack of Oddities

The Dragonscale Expedition collect such a wide assortment of trinkets and baubles even they aren't certain what's inside. 1.000 Elementarüberfluss

Dragonscale Surplus Crate

Enthält Vorräte der Dracheninseln und andere Belohnungen für Eure Unterstützung der Drachenschuppenexpedition auf der Verbotenen Insel. 1 x Drakonisches Artefakt

Nagi

Haustier 25.000 Elementarüberfluss

Morqut Hearth Totem

Teleports the caster to Morqut Village. Must be within the Forbidden Reach to activate. 2.000 Elementarüberfluss

Iskaara Surplus Bag

Enthält Vorräte der Dracheninseln und andere Belohnungen für Eure Unterstützung der Tuskarr von Iskaara auf der Verbotenen Insel. 1 x Wundersamer Fisch

Noble Bruffalon 10.000 Elementarüberfluss

Essence of Divination

Allows the caster to hear ancestral spirits within the Forbidden Reach, foretelling of the appearance of unique threats for 1 hour. 2.000 Elementarüberfluss

Maruuk Surplus Bundle

Enthält Vorräte der Dracheninseln und andere Belohnungen für Eure Unterstützung der Maruukzentauren auf der Verbotenen Insel. 1 x Zeichen des Segens

Azure Scrying Crystal

Increases the chance to find a Sealed Scroll from treasures and encounters while exploring the Forbidden Reach for 1 hour. Effect consumed on loot. 2.000 Elementarüberfluss

Windgeborener Velocidrache: Freiliegender gerippter Nacken

Drachenwächtermanuskript 10.000 Elementarüberfluss

Hochlanddrache: Spitze Nase

Drachenwächtermanuskript 10.000 Elementarüberfluss

Klippenwilddrache: Spiralhörner

Drachenwächtermanuskript 10.000 Elementarüberfluss

Erneuerter Protodrache: Geweih

Drachenwächtermanuskript 10.000 Elementarüberfluss