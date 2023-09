Patch 10.1.7: Der große Leitfaden für den neusten Patch

Es ist so weit, Patch 10.1.7: Inkarnation des Zorns ist da und es gibt wieder einmal einiges zu entdecken. Der Patch enthält eine Vielzahl neuer Inhalte und Features, darunter Traumsprünge, Traditionsrüstungen, Feiertags Updates, Dämmerung der Ewigen, neue Quests, Drachenreiten, ein Ping System, neue Reittiere, Twitch Drops, Graue Items, Chat Moderation, Postsymbol, Zeitwanderungen, Transmog und Berufe. Damit ihr garantiert nichts verpasst, habe ich euch die neuen Inhalte zusammengeschrieben.

Neue Traditionsrüstungen

Nachtelfen und Untote dürfen sich in diesem Patch auf ihre Traditionsrüstung freuen. Durch jeweils einer Questreihe werdet ihr mehr über die Hintergründe und Geschichte der Nachtelfen und Untoten erfahren und als Quest Belohnung winkt die Traditionsrüstung.

Charakteranpassungen

Mehr Tätowierungen für Nachtelfen, neue Hautfarben für Untote und auch die Draenei dürfen sich über neue Hautfarben, Augenfarben und Haarfarben freuen. Aber Achtung: Die Draenei können erst ab dem 12.09.2023 beim Barbier ihren neuen Stil auswählen.

Traumsprünge

Das wohl größte Feature von Patch 10.1.7 sind sicherlich die Traumsprünge. Im wöchentlichen Wechsel könnt ihr dieses Event auf den Dracheninseln spielen. Es wechselt das Gebiet, wobei es nur an der Küste des Erwachens, den Ebenen von Ohn’ahra, dem Azurblauen Gebirge oder Thaldraszus stattfinden wird. Wie gewohnt werdet ihr es auf der entsprechenden Karte natürlich markiert sehen.

Das Besondere an diesem Event ist, dass man alle 30 Minuten für einen Buff abstimmt. Auch zum Ausrüsten für Twinks sind die Traumsprünge interessant, denn es gibt wieder neue Rüstung. Es gibt zwei neue Währungen, für die ihr euch 415er Rüstungsteile kaufen könnt.

Die Rare Mobs in aktiven Gebieten sind ermächtigt und deswegen schwerer zu besiegen, dafür droppen sie aber Tokens für die neue Rüstung. Ein guter Moment, um alt bekannten Mobs mal wieder einen Besuch abzustatten.

Als Schätze kann man Traumwachstum finden, die Traumsprungvereinigung, Schattenflammenwappen des Welpen und Flugsteine enthalten können. Auch Traumwolken kann man finden und locken mit demselben Loot.

In regelmäßigen Abständen greifen Druiden die Gebiete an. Diese erkennt ihr an dem Feuer Symbol auf eurer Karte. Wenn ihr diesen Angriff spielt, bekommt ihr garantiert einen accountgebundenen Token für die 415er Rüstung. Aber auch verkohlte elementare Überreste könnt ihr beim Besiegen von Endgegnern bekommen. Davon braucht man 20 Stück, um sie gegen das erneuerte Mammut einzutauschen.

Der Angriff teilt sich in zwei Phasen auf. In Phase eins gilt es Gegner zu besiegen, Totems anzuklicken oder mit eurem Drachen durch die Ringe der Phönixe fliegen, die in der Luft zu finden sind.

Sobald die Leiste voll ist, startet Phase 2. Nun sind Elitegegner aufgetaucht, die es zu töten gilt.

Es gibt zwei Händler: Hamuul und Celestine. Während Hamuul euch Ausrüstung mit einem GS von 415 verkauft, hat Celestine Gegenstände mit der Stufe 402 zu verkaufen. Diese sind dann aber accountgebunden und können an Twinks geschickt werden. Haustiere verkauft sie auch zwei Stück.

Feiertags Updates

Die Schlotternächte finden auch dieses Jahr natürlich wieder zu Halloween statt. Vom 18.10.2023 - 01.11.2023 könnt ihr das Event spielen. Es ist also wieder Zeit, den kopflosen Reiter zu erledigen. Aber der Dungeon hat sich ein wenig geändert, denn es gibt nun einen Hardmode. Beim Betreten der Instanz kann sich jeder Spieler entscheiden, ob er ihn spielen möchte. Die Entscheidung hat keine Auswirkungen auf eure Mitspieler. Man kann 1-4 Affixe einschalten und so einige Flüche bekommen. Sollte man während des Kampfes sterben, kann man den kopflosen Reiter trotzdem noch besiegen, nur der Hardmode ist dann für diesen Tag gescheitert.

Neue Belohnungen warten natürlich auch. Es gibt sowohl einen Eimer voller krankmachender Süßigkeiten zu kaufen, als auch einen Sattel für Reitdrachen mit etwas Glück zu gewinnen.

Ein neuer Schlotternächte Besen ist aufgetaucht. Bisher weiß man allerdings noch nicht, ob es diesen Loot beim kopflosen Reiter gibt, oder er Teil des Handelspostens im Oktober sein wird. Da müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden.

Auch das Braufest ist überarbeitet worden. Aber leider konnte ich das auf dem PTR noch nicht für euch testen.

Dämmerung der Ewigen

Der Megadungeon wird in Patch 10.1.7 in zwei Teile aufgeteilt, die nun im heroischen Modus gespielt werden können. Besonders interessant ist hier, dass das Quantum Mount auch in HC droppen kann. Man hat nun also täglich die Chance, diesen Mount zu bekommen. Außerdem haben die Bosse einige vereinfachte Mechaniken und auch Trashgruppen wurden entfernt. Achtung: Die Erfolge könnt ihr weiterhin nur auf Mythisch erspielen!

Neue Quests

Natürlich gibt es auch wieder neue Quests. Neben den Questreihen für die Traditionsrüstungen geht die Kampagne weiter, bei der ihr Shandris Mondfeder helfen sollt, ein Treffen der Inkarnationen zu untersuchen, um herauszufinden, wo sie als Nächstes zuschlagen werden.

In Ein einzelner Flügel treffen Marithos und Amythore auf eine Gruppe von Splitterflammen, die noch gar nichts von Sarkareths Fall mitbekommen haben.

Chromie möchte in Keine Grenzen einen Waffenstillstand zwischen dem bronzenen Drachenschwarm und einem seiner Feinde bewirken. Das wird Nozdormu in ein weiteres Abenteuer führen.

Auch die Geschichte von Tyr wird weiter erzählt werden. Im dritten Teil der Questreihe geht es um die Suche nach der verlorenen Scheibe von Tyr. Um diese Quest spielen zu können, müsst ihr Keine Grenzen und auch Die Unendlichkeit und noch viel weiter abgeschlossen haben.

In Velen’s Prophezeiung wird uns der Anführer der Draenei auf eine Questreihe schicken. Die ist allerdings erst ab dem 12.09.2023 verfügbar. Schaltet dann aber einige Hautfarben, Haarfarben und Hautfarben für die Draenei frei.

Das Drachenreiten

Auch wenn viele darauf warten: Noch werdet ihr in der alten Welt nicht das Drachenreiten nutzen können. Dafür findet aber der Pokal der östlichen Königreiche statt. Ab dem 04.10.2023 wartet 14 Rennen darauf, bezwungen zu werden. Natürlich gibt es auch wieder einiges an Belohnungen.

Ping System

Etwas ganz Neues ist wohl das Ping System, das nun auch in World of Warcraft seinen Platz findet. Mit 5 verschiedenen Pings könnt ihr nun eure Mitspieler auf Dinge aufmerksam machen. Sei es der Questgegenstand, der nicht gefunden wurde, dass man Unterstützung braucht oder vor etwas warnen möchte. Pings können nur Gruppenleiter oder Assistenten im Gruppenmenü einstellen. Also keine Sorge, dass nun jeder wie wild durch die Gegend pingt. Das wird wohl nicht passieren.

Neue Reittiere

Ein Recolor vom Azurblauen Weltenkühler wurde entdeckt, den es wohl zum 19. Geburtstag von World of Warcraft als Loot geben wird.

Auch der Gigantische Murloc aus dem Shop bekommt einen Recolor und wird wohl im Shop zu erwerben sein.

Die neuen Farben der Höllenfeuer Bestien werden im Laufe des Patches beim Handelsposten zu erhalten sein.

Das Schreckensgefährt der Vornacht wird vermutlich im Handelsposten zu erhalten sein. Vielleicht ist der Besen aber auch die Belohnung, wenn man den Kopflosen Reiter mit allen Affixen besiegt.

Über die Traumsprünge werdet ihr für 20 Verkohlte Elementarüberreste ein weiteres Mammut bekommen können.

Die Sandige Schieferschwinge wartet als Belohnung für den Erfolg Meister der turbulenten Zeitwege auf euch.

Last but not least könnt ihr für 1000 Traumsprungvereinigung noch den Dämmerschwingenohuna bekommen.

Twitch Drop

Über einen Twitch Drop könnt ihr ab sofort die Kleidung des verwegenen Bukaniers bekommen. Wie das geht, findet ihr hier!

Graue Items

Graue Items könnt ihr nun mit einem Klick verkaufen.

Chat Moderation

Ihr werdet nun gefragt, ob ihr eine private Flüsternachricht annehmen wollt, wenn das System eine Beleidigung oder Belästigung vermutet. Außerdem könnt ihr den Spieler nun direkt melden. Die Einstellungen dazu findet ihr unter Optionen ->Soziales->Nachrichten zensieren.

Postsymbol

Das Postsymbol an der Minimap hat ein Makeover bekommen.

Zeitwanderungen

Die Level Voraussetzungen für Zeitwanderungen wurden angepasst.

Level 30 für BC und WotLK

für BC und WotLK Level 35 für Cata und Pandaria

für Cata und Pandaria Level 40 für WoD

für WoD Level 45 für Legion

Außerdem wird es wieder die Turbulenten Zeitwege geben, die im Laufe des Patches starten. Das bedeutet, dass wieder 6 Wochen lang Zeitwanderungen gespielt werden können. Das letzte Mal war das ein Indiz für die nächste Season. Während des Events erhält man heroische Ausrüstung aus dem Raid Aberrus.

Da Blizzard weiß, dass viele über die Zeitwanderungen leveln, gibt es dafür nun auch noch einen Buff. Es wird einen Gegenstand geben, der aufgeladen wird. Woher es dieses Item gibt, ist noch unbekannt. Aber wenn man 10 Zeitwanderungen abgeschlossen hat, erhält man 30% mehr Erfahrungen durch Quests und Gegner.

Transmog

Viele Gegenstände, die aus dem Spiel verschwunden sind, kehren nun überarbeitet zurück. Es lohnt sich also für Transmog die alten Gebiete noch einmal gründlich zu durchforsten.

Berufe

120 Berufserfolge wurden hinzugefügt.

