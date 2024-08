The War Within: So funktioniert der Erfolg „Der vermisste Luchs“

Mit World of Warcraft: The War Within kommen neben den neuen Inhalten auch wieder eine Vielzahl an Erfolgen ins Spiel. Einige davon erhalten wir nebenher, wenn wir uns auf unseren Abenteuern in Khaz'Algar befinden, aber so manch ein anderer Erfolg erfordert etwas Aufwand und Zeit.

Beim Erfolg Der vermisste Luchs dreht sich alles um das Streicheln von wilden Kriegskatzen. Diese liegen in ganz Heilsturz verstreut und warten auf eine ganz besondere Streicheleinheit von uns. Wir zeigen euch, wie sie heißen und wo sie zu finden sind.

Hier nochmal die Koordinaten zum bequemen Kopieren. Tipp: Zum Einfügen der Koordinaten benötigt ihr mindestens das Addon TomTom. Wer gleich alle Koordinaten ins Spiel kopieren möchte, ist mit dem ergänzenden Addon Paste NG gut beraten.

/way #2215 60.42 60.22 /way #2215 42.73 53.88 /way #2215 69.27 43.72 /way #2215 63.3 29.4 /way #2215 63.26 28.11 /way #2215 64.44 18.57 /way #2215 61.92 20.81 /way #2215 42.69 53.84 /way #2215 42.30 53.81 /way #2215 69.27 43.72 /way #2215 63.79 29.32 /way #2215 61.19 30.54 /way #2215 64.44 18.57 /way #2215 42.14 53.71

