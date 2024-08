Erweckung der Maschine in The War Within – Alle Details zum wöchentlichen Event in den Schallenden Tiefen

Mit der Erweckung der Maschine findet ein weiteres Welt-Event den Weg zu World of Warcraft: The War Within. Und in The War Within könnt ihr dieses Event sogar spielen, wenn ihr Solo unterwegs seid. Wer in Pandaria unterwegs war, erinnert sich vielleicht noch an die Feuerprobe. Dort musste man Wellen von Angreifern abwehren. Dieses Event erinnert sehr daran. Sobald ihr Ruhmstufe 3 beim Konvent der Tiefen erreicht und die Weltquests freigeschaltet habt, bekommt ihr die Möglichkeit mit Sprecher Kuldas zu reden. Dieser muss ganz dringend eine Maschine reparieren, aber die Bots drehen vollkommen durch und trachten ihm nach dem Leben. Da kommt ihr ins Spiel.

Wie startet das Event?

Sobald ihr Ruhmstufe 3 beim Konvent der Tiefen erreicht habt und die Weltquests freigeschaltet sind, könnt ihr Sprecher Kuldas zur Hilfe eilen. Der Irdene steht in den Schallenden Tiefen bei /way #2214 47.5 32.0 und wartet nur darauf, dass ein Champion ihn endlich anspricht. Genau das solltet ihr tun. Ihr findet euch dann in einer Halle wieder, in der Kuldas damit beginnt die Maschine zu reparieren, sobald ihr ihn dort ansprecht. Dann kommen immer wieder Wellen von unterschiedlichen Bots, um den Irdenen zu beseitigen. Eure Aufgabe ist es, genau dies zu verhindern.

Alle 5 Wellen ist Zeit für eine kurze Verschnaufpause. Einen Happen essen, das Transmog richten, Kuldas erneut ansprechen und weiter geht es. Heiler haben die Möglichkeit den Zwergen zu heilen, alle anderen Klassen bekommen ab der zehnten Welle aber Fläschchen auf dem Boden, die man ihm geben kann, indem man darüber läuft. Für 5 überstandenen Wellen gibt es als Belohnung dann zum Schluss eine Kiste, die unterschiedliche Schätze beinhaltet. Die Mobs haben zudem unterschiedliche Fähigkeiten. Manche müssen gekickt werden, bei anderen muss man sich zwischen Mob und NPC stellen, um Strahlen abzufangen und wieder andere heilen.

In der letzten Welle gilt es noch den Endboss Erweckte Phalanx zu erledigen, dann könnt ihr euch zurücklehnen und aufatmen. Neben den vielen Truhen, die ihr bekommt, sobald ihr das Szenario verlasst, bekommt ihr noch den Erfolg Es ist nicht viel, aber es ist ehrliche Arbeit

Belohnungen

Bevor ihr euch nun ins Bot-Getümmel stürzt und den kleinen Nervensägen an die Schaltkreise geht, könnt ihr in der Hauptstadt bei Faerin Lothar eure wöchentliche Quest annehmen. Ihr findet sie bei /way 46.0 49.6. Dort habt ihr die Auswahl zu unterschiedlichen Aufgaben. Auch die Erweckung der Maschine ist dabei. Wenn ihr diese vorher annehmt, bekommt ihr bei Abschluss noch die Kiste des Gipfels.

