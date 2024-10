Race to World First: Liquid sichert sich den Sieg und triumphiert im Palast der Nerub'ar!

Das erste Race to World First von The War Within startete am 18.09.2024. Der neue Raid Palast der Nerub'ar öffnete seinen mythischen Modus und die stärksten Gilden machten sich auf, um dieses Rennen zu gewinnen.

Auf Twitch liefen die Streams heiß, die Zuschauerzahlen waren beeindruckend. Alle Teams waren bestens vorbereitet und hatten in der Woche vorher durch eine Menge HC-Splits ihre Spieler ausgerüstet, so gut es ging. Die Gilde Melee Mechanics haben sich die beiden World First Kills von Ulgrax und Blutgebundener Schrecken gesichert.

Liquid holte allerdings schnell auf und legte ohne große Probleme die ersten 4 Bosse. Bevor sich die Gilde an Ovi'nax versuchte, standen aber noch einige Split Runs auf der To-Do.

Ovi’nax war der erste Boss, der nicht so im Vorbeigehen auf die Bretter zu schicken war. Echo hatte den Boss als erstes erreicht. Liquid zog dann schnell nach. Nur Method entschied sich als erstes, die Nexusprinzessin Ky'veza anzugehen. Doch dieses Taktik sollte sich nicht auszahlen.

Am 20. September konnte Liquid nach 119 Pulls, den Sieg bei Ovi'nax mitnehmen. Echo folgte ihnen schnell nach. Method entschied sich ebenfalls zu Ovi’nax zu gehen und die Nexusprinzessin erst später zu legen.

Nachdem Ovi’nax lag, blieb den Gilden nichts anderes übrig, als Ky’veza anzugehen und dieser Kampf sollte sich als erste wirkliche Wand erweisen. Alle Gilden hatten hart daran zu knabbern. Es wurden unterschiedliche Taktiken probiert. Ein Tank oder zwei? Wie viele Heiler braucht man? All das wurde probiert und nach 303 Pulls, konnte Liquid sich einen kleinen Vorsprung erspielen. Echo brauchte auch immerhin 256 Pulls, um zum Seidenhof zu gelangen. Method folgte ihnen als Drittes und stand ebenfalls vor dem nächsten Boss.

Beim Seidenhof lieferten sich die Gilden ein Kopf an Kopf Rennen. Echo legte den Boss nach Liquid als zweites. Das war auch wichtig, um zum ID Reset alle mythischen Raidkisten in der Vault zu füllen. Dieses Ziel verfolgte auch Method, denn sie legten eine Nachtschicht bis 4:00 Uhr am Morgen ein. Da lag der Boss und die Raider konnten sich endlich in ihre Betten kuscheln.

Königin Ansurek sollte den Spielern noch einmal alles abverlangen. Ganz überraschend holte die chinesische Gilde 火鍋英雄 (Huoguo Hero) auf und kämpfte mit, um den großen Sieg.

Liquid stand am Samstag mit 309 Pulls bei 15.2%, gefolgt von Echo mit 266 Pulls und 27.3%. Method hatte Samstagmittag 196 Pulls und hatte mit 39.5% in P3 erreicht. 火鍋英雄 (Huoguo Hero) hing noch in P2 fest und hatte 64.3% auf dem Boss.

Dann war es soweit - nach 404 Pulls konnte Liquid der Königin den Garaus machen und gewinnt das erste Race to World First in The War Within. Echo und Method lagen, während diese Zeilen geschrieben wurden, mit 18.98% und 27.06% noch hinten an. Diese beiden Teams werden Ansurek sicher auch in Kürze besiegen.

Hier könnt ihr den Kill der Sieger noch einmal in voller Länge anschauen.

Wir gratulieren Liquid von Herzen zu dem Erfolg und wünschen den anderen Teams einen schnellen Kill!

