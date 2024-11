Die Jagd nach dem „Unentzifferbaren Teufelsrad“ – So holt ihr euch das neue Reittier in WoW!

Ich gehöre zu den Menschen, die es lieben, Geheimnisse zu entdecken und Rätsel zu lösen: Spuren zu verfolgen, Ideen zu entwickeln und dann vor neuen Herausforderungen zu stehen. Genau das fasziniert mich. Deshalb habe ich auch in Dragonflight die Geheimnisse von Azeroth begeistert gespielt.

Die Freude war groß, als nun in World of Warcraft ein neues Großes Geheimnis gefunden wurde – besonders mit einer coolen Belohnung wie einem Incognitro, das Unentzifferbare Teufelsrad, die aktuell vermutet wird.

Inaktiver seltsamer Schlüssel

Am See bei der kleinen Hütte bei /way #114 85.60 33.20 in der Boreanischen Tundra in Nordend reagierte der Götze von Ohn'ahra unerwartet, als man während des Geburtstagsevents die Notizen mit Rexxar suchte. Der Götze wies immer wieder auf die kleinen Irrlichter hin, die über dem See schweben. Die Irrlichter sind der erste Hinweis: Von oben betrachtet, erkennt man deutlich ein Sternbild, das sie bilden.

Diese Hinweise erinnern an Zelda und lassen die erfahrenen Spieler von World of Warcraft an die alte Questreihe von Linken im Un’Goro Krater denken. Die Questreihe gibt es zwar nicht mehr, aber ein Besuch dieses Ortes lohnt sich dennoch. Im Un’Goro Krater in Kalimdor, bei /way #78 44.55 7.98, findet ihr einen Baum, bei dem ihr eure Fackel von Pyrreth aktivieren könnt. Diese zeigt euch, wo ihr den Inaktiven seltsamen Schlüssel erhaltet.

Dieser Schlüssel muss nun mit einem Edelstein gesockelt werden. Welcher Edelstein benötigt wird, ist bisher unbekannt, aber die Spekulationen laufen auf Hochtouren. Besonders auf dem Discord WoW Secret Finding und Collections wird intensiv diskutiert. Wenn ihr selbst miträtseln möchtet, schaut dort gerne vorbei.

Hier wird natürlich sofort aktualisiert, wenn wir neue Informationen herausfinden!

